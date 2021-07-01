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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık-Hacılar arasındaki yolda sona yaklaşıldı

İHA

Hisarcık-Hacılar arasındaki yolda sona yaklaşıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilme çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, “İnşallah 5 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 15 bin ton asfaltın döküleceği çalışmaları gece gündüz demeden harıl harıl arkadaşlar çalışıyor. Bayramdan önce kazasız belasız bu yolu Allah’ın izniyle trafiğe açacağız” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar arasında yapımı devam eden yolda incelemelerde bulunarak, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal’dan bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan ve 5 kilometrelik, son derece modern donatılarla güçlendirilmiş yol yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yolun çalışma süreci tamamlanmaya başlandı, burada alt yapısıyla, elektriklerin yer altına alınması, doğalgazın gözden geçirilmesi, kanalın, suyun yeniden alt yapısı tamamlanması ve Telekom’un gözden geçirmesi sonrasında gerekli çalışmalarımızı yaptık. Yolu plandaki şekliyle 20 metre genişlik olarak hayata geçirmek için görüldüğü gibi son noktaya geldik. Asfaltı dökülüyor, inşallah 5 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 15 bin ton asfaltın döküleceği çalışmaları gece gündüz demeden harıl harıl arkadaşlar çalışıyor, mevsime de yetiştirmeye gayret ediyorlar. Bayramdan önce kazasız belasız bu yolu Allah’ın izniyle trafiğe açacağız” diye konuştu. Büyükkılıç, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyması konusunda hassasiyet göstermelerini isteyerek, “Hacılar’ımız ile Hisarcık’ımız arasında trafik açısında hareketliliğin olduğunu biliyoruz, bu yolu kullanırken dikkatli olsunlar, yolun konforuna aldanıp, kazaya belaya vesile olacak hareket ve davranışlarda bulunmasınlar. Trafik kurallarına uysunlar. Kayseri’mizin standartlarına yakışır bir yol. Emeği geçen arkadaşlarımıza, özelde de Ali Hasdal başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükkılıç bu yola alternatif olarak Kıranardı ile Talas arasında bir çalışmanın da planlandığı müjdesini vererek, “Orayı planlayıp, alt yapısını revize edip, beklentiye dönüştürmek lazım ki, alternatif bir yol sürekliliği olsun. Talas’ımızdan çıkan Kıranardı’mıza uğrayan Hisarcık’ımıza geçen, buradan da Organize’ye kadar gidecek bir alternatif yol olacak. En güzel yolu da orada hayata geçirmiş oluruz” dedi.
Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal da Kıranardı ile Talas arasındaki yol ile ilgili bu sezon içerisinde çalışmaların başlamasının planlandığını söyledi.

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