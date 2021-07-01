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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Havalimanında Aşı Merkezi hizmete girdi

İHA

Kayseri Havalimanında Aşı Merkezi hizmete girdi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kayseri Havalimanı'nda açılan aşı merkezi hizmete girdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması doğrultusunda, Havalimanı içerisinde kurulan merkezde aşı takviminde olan tüm vatandaşlar, Randevusuz ve ücretsiz olarak aşılarını yaptırabilecek. Havalimanında başlatılan aşılama hizmetleri hakkında bilgi veren Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "15 Haziran itibariyle Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydı olan tüm çalışanlarımıza aşı hakkı tanınmıştı. Aşı takviminin genişlemesi ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü olarak yaptığımız planlamalar neticesinde, mobil aşı ekipleri kurarak Organize Sanayi Bölgeleri, alışveriş merkezleri gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelere görevlendirdik. Bugün itibariyle de havaalanımızda yerleşik bir aşı birimi kurduk. Bu sayede hem havaalanındaki görevli personelimizi, hem de vatandaşlarımızı aşılamayı planlıyoruz. Aşının gücüne inanarak hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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