Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın: “Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın: “Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin”

İHA

Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın: “Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin”

Kayseri Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, kurban kesim fiyatlarını kuzu 150 TL, dana 600 TL olarak belirlediklerini söyleyerek, “Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin” dedi.
Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlar ve kasaplar kurban hazırlıklarına başladı. Kurban fiyatlarında kilo başına yüzde 20 oranında zam geldi. Kurban kesebilmek için vatandaşlara 2 kez sınavdan geçirerek yaka kartı verdiklerini söyleyen Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, “Kurban fiyatları dana canlı kilo 30 TL, kuzu canlı kilo 35 TL olarak açıkladık. Et fiyatları geçen sene 50 TL idi. Bu sene kıymayı 60 TL’ye satıyoruz. Yaka kartlarını verirken 2 kez sınav yapıyoruz. Bu işte çalışmış veya kesimhanelerde çalışmış kişiler belge getirdiğinde yaka kartını direk veriyoruz. 'Ben kasabım' diyene de odamızda 2 kez sınav yapıyoruz. Sınav yaptığımızda bu işten yapacağını düşündüğümüzde büyükbaş keseceklere büyükbaş, küçükbaş keseceklere küçükbaş yaka kartı veriyoruz. Onun haricinde de vatandaş hiç kimseye kestirmesin. Çünkü şehir bizim. Mahallelerde, sokaklarda, evlerin önünde ve dükkanlarının önünde kesim yapan vatandaşlar var. Bu da haliyle şehrimizi kirletiyor” dedi.

"Aciller her sene acemi kasaplar ile doluyor"
Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın, vatandaşların kesim yapmayı bilmediği halde kurban başına geçmesi sonucu yaralanmalar olduğunu ifade etti. Aydın, ”Maalesef hastanelerimizin acilleri her sene doluyor. Yani geçen sene yaklaşık 300 kolunu ya da bacağını keserek kendini yaraladı. Acemi kasaplara kesim yaptırmayın. Kurban bayramı 3 gün yani bayramın birinci günü sabahta kestirirsiniz, öğleden sonrada kestirirsiniz, ikinci ya da üçüncü günde kestirebilirsiniz. Bazı kişiler ben sabah kurbanımı kestireceğim, kurban etimi de hemen yiyeceğim. Öyle bir lüks yok. Böyle bir şey olmaz. Etin en az 24 saat dinlenmesi lazım. Dinlenmeyen et tavada dahi zor pişer” diye konuştu.

"Kesim büyükbaş 600 TL, küçükbaş 150 TL"
Kesim ücretleri hakkında bilgi veren Adnan Aydın, “Kesim fiyatlarını kuzu 150 TL, dana 600 TL olarak belirledik. Ancak kurbanı sadece kesmek kuzuda 50 TL, danada 250 TL. Eğer ki kuzuyu kestirip, derisini alarak 4’e böldürmek isteyen vatandaşlarımız içinse belirlenen fiyat 150 TL, danada da bunun ücreti 600 TL diye belirledik” ifadelerini kullandı.

"Paslı makinelerde etlerinizi çektirmeyin"
Her sokakta 810 tane kıyma çekme makinesi olduğu vurgulayan Aydın, “Kıyma makinaları konusunda biz belediye ve tarım müdürlüğüne her sene yazılar yazıyoruz. Ancak kimse engel olmuyor. Her sokakta 810 tane makine var. Bina görevlileri, bakkallar, manavlar yani bütün esnaf kesimi kıyma makinesi koyarak kıyma çekiyor. Benim 385 tane üyem var. Bana belediyeden bazı yetkililer söylüyor, ‘herkes bir an önce işini bitirerek kurban telaşını bitirmek istiyor’ diye ama benim 385 tane esnafım var. Her sokakta, her mahallede kasap ve market var. Yani vatandaşların bu ihtiyaçlarına biz rahatlıkla cevap verebiliriz. Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelerden etlerinizi çektirmeyin. Yani kasap ve market o mahallenin ailesinden biri sayılır. Kasapların senede bir kez bayramı oluyor. Kasaba bu hizmeti yaptırın. Yani bakkal, manav, anahtarcı ve bina görevlileri bunlara itibar etmeyin. 385 tane üyenin 1385 tane makinesi var. 16 aydır benim esnafım iş yapmıyor. Hiç olmazsa 34 gün çalışsın, vergisini, elektriğini ve ihtiyaçlarını karışılasın. Bayram 3 gün şehrimizi kirletmeyelim. Bu şehirde biz yaşıyoruz. Bilinçli kişilere kurbanımızı kestirelim. Belediyelerimiz hizmet veriyor. Kesimhane açtırıyor. Kayseri olarak biz şanslı bir şehiriz. 1516 tane kesimhanemiz var. Yani birinci gün olmaz ama ikinci gün olur. Acele etmeyelim. Vatandaşlarımıza hayırlı, kazasız, belasız bayramlar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Çapraz aşılama tüm antikorları ve mutasyonları kaplama açısından bilimsel olarak öneriliyor"
YEREL HABERLER Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' ...
Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım brifingi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım ...
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar
YEREL HABERLER Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp ...
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
YEREL HABERLER KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi
YEREL HABERLER Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi
Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor
Yahyalı Bisiklet Turu’na büyük ilgi
YEREL HABERLER Yahyalı Bisiklet Turu’na büyük ilgi
ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi
Başkan Büyükkılıç’tan sanata ve sanatçıya destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan sanata ve sanatçıya destek
Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs ...
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
Anne ve babanın tutuklu yargılandığı `cinsel istismar´ davasında çocuklara kayyum atandı
YEREL HABERLER Anne ve babanın tutuklu yargılandığı `cinsel ...
GSB Spor okulları ile yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER GSB Spor okulları ile yüzme bilmeyen kalmayacak
Funda Taşkın altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Funda Taşkın altın madalya kazandı
Kayseri Havalimanında Aşı Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Kayseri Havalimanında Aşı Merkezi hizmete girdi
LGS Türkiye birincilerinden Tanrıkulu: "Sınava çalışırken teknolojik aletlerden uzak durdum" Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, LGS'de Türkiye birinciliği elde eden öğrenciyi ödüllendirdi
YEREL HABERLER LGS Türkiye birincilerinden Tanrıkulu: "Sınava ...
Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği açtı
YEREL HABERLER Pandemiyi fırsata çeviren işletme sahibi kaz çiftliği ...
Kayseri’de Okçuluk büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Kayseri’de Okçuluk büyük ilgi görüyor
Tesislerde son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Tesislerde son aşamaya gelindi
Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Rektör Çalış’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Rektör ...