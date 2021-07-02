Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında aşılarını yaptırarak uygulamaya tam destek verdi.

Sağlık Bakanlığı, aşılama sırasını 18 yaş grubuna kadar indirmesi ile birlikte toplumsal bağışıklık noktasında ülke genelinde bir süre önce aşı seferberliği başlatılmıştı. KASKİ Genel Müdürlüğü de hem zamandan tasarruf etmek hem de hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önlenmesine katkı sağlamak adına seferberliğe destek verdi. Kurum personeli, Genel Müdürlük binası ile Germiraltı Tesisleri’nde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından oluşturulan mobil aşı stantlarda öncelikle kontrollerini yaptırdılar, daha sonra aşılarını oldular.

KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, yaptıkları değerlendirme sonucunda aşı olmayan personellerin aşılarını bir an önce yaptırarak hızlı bir şekilde bağışıklık kazanmalarını sağlamak adına uygulamaya katıldıklarını belirterek; “Sağladıkları imkân nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü’müze çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve tüm insanlığın salgından bir an önce kurtulmasını ümit ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.