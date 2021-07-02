Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Beraber yürüyeceğiz, üreterek büyüyeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Beraber yürüyeceğiz, üreterek büyüyeceğiz"

İHA

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Beraber yürüyeceğiz, üreterek büyüyeceğiz"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Haziran ayı, ikinci çeyrek ve ilk 6 aylık ihracat rakamlarında tüm zamanların rekorlarının kırıldığını vurgulayan Başkan Nursaçan, ülkemizin birlik beraberlik içerisinde üreterek büyüyeceğini belirtti ve başta sanayiciler olmak üzere bu rekorlara katkı veren herkesi tebrik etti. Başkan Nursaçan, Kayseri sanayicisinin de Haziran ayı ihracatıyla rekorlar kırdığını ifade ederek Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50 oranında arttığını kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre Türkiye’nin Haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,90 oranında artarak 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Büyüme ve ihracat rakamlarının çok daha fazla artacağına dair öngörülerinin gerçekleşmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Nursaçan, “Haziran ayı ihracatımız 19 milyar 773 milyon dolar ile tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yine 2021 yılının ikinci çeyreğindeki ihracat rakamımız 55 milyar dolara ulaşarak bir çeyrekte yapılan en büyük ihracat rakamı olmuştur. 2021 yılının ilk 6 ayındaki ihracatımız ise 105 milyar dolara yükselerek tüm zamanların 6 aylık rekorunu kırmıştır” dedi. Kayseri’nin Haziran ayı ihracat rakamlarını da değerlendiren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, Haziran ayı ihracatının 255 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50’lik bir artış yaşandığını belirtti. Haziran ayı ihracatıyla birlikte ilk 6 aylık ihracat rakamlarının da belli olduğunu ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, geçen yılın ilk 6 ayına göre yaklaşık %54 oranında artan ihracatımızın 1 milyar 358 milyon dolara yükseldiğini söyledi.
Haziran ayı rakamlarıyla üç ayrı rekoru birden kıran sanayicileri tebrik eden Başkan Tahir Nursaçan, “Ülkemizi el birliği ile kalkındıracağız. Omuz omuza yürüyeceğiz ve tüm enerjimizi üretime vererek çok daha güçlü bir ülke olmak için daha fazla çalışacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda rekorlar kırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri´de 50 yaş üzerine 3´üncü doz aşıları uygulanıyor
YEREL HABERLER Kayseri´de 50 yaş üzerine 3´üncü doz aşıları ...
Ali Dağı'ndaki '360 Kafe' büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ali Dağı'ndaki '360 Kafe' büyük ilgi görüyor
KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
YEREL HABERLER KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor
Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
Kayseri'de 303 bin 49 öğrenci yaz tatiline girdi
YEREL HABERLER Kayseri'de 303 bin 49 öğrenci yaz tatiline girdi
Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın: “Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin”
YEREL HABERLER Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 ...
Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Çapraz aşılama tüm antikorları ve mutasyonları kaplama açısından bilimsel olarak öneriliyor"
YEREL HABERLER Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' ...
Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım brifingi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım ...
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar
YEREL HABERLER Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp ...
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
YEREL HABERLER KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi
YEREL HABERLER Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi
Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor
Yahyalı Bisiklet Turu’na büyük ilgi
YEREL HABERLER Yahyalı Bisiklet Turu’na büyük ilgi
ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi
Başkan Büyükkılıç’tan sanata ve sanatçıya destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan sanata ve sanatçıya destek
Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balkondan evlere girerek hırsızlık yapan şahıs ...
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi sanığa 2 yıl 1 ay hapis
Anne ve babanın tutuklu yargılandığı `cinsel istismar´ davasında çocuklara kayyum atandı
YEREL HABERLER Anne ve babanın tutuklu yargılandığı `cinsel ...