Erciyes Ultra Dağ Maratonu başladı

Erciyes’in volkanik tepelerinde beşinci kez koşulan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı.

Dağ ve tabiat sporlarının global merkezi haline gelen Erciyes Avrupa’nın ise en yüksek dikey koşusu olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maraton’a ev sahipliği yapıyor. Erciyes A.Ş öncülüğünde Middle Earth Travel organizasyonu ile düzenlenen ultra dağ maratonuna MercedesBenz yetkili bayi Bayraktarlar Merkay’ın yanı sıra GSchock, Decathlon, Migros, Casio, Meysu, Aygaz, Zuber, Kayseri Gross, Kumsmall, Vaneda, The Kayseri Loft Hotel, Ulaşım A.Ş ve Spor A.Ş de destekleri ile gerçekleşiyor. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association ITRA) sertifikalı Erciyes Dağ Maratonu’na Türkiye başta olmak üzere ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan toplam 250 atlet katılıyor. Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun ilk günü Vertical Kilometer (VK) yarışı ile başladı. Sporcular 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda 2. Bin 350 metredeki Hisarcık Kapı'dan başlayıp koşarak 3 bin 350 metredeki Türkiye’nin en yüksekte bulunan Ottoman tesisindeki finiş çizgisine ulaşmak için ter döktü.

35 sporcunun mücadele ettiği zorlu VK etabı sonunda erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Özgür Özdoğan ise üçüncü geldi. Kadınlarda ise Itır Atadiyen birinci olurken Erife Emre ikinci Rusya’dan Tatiana Prozorova üçüncü oldu. Organizasyonun ikinci gününde ise 64K, 25K, 12K etapları koşulacak. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından çocukların katılacağı 712 yaş arası Çocuk Maratonu yapılacak.

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