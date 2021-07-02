Erciyes Ultra Dağ Maratonu başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes Ultra Dağ Maratonu başladı

İHA

Erciyes'in volkanik tepelerinde beşinci kez koşulan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı.

Erciyes Ultra Dağ Maratonu başladı

Erciyes’in volkanik tepelerinde beşinci kez koşulan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı.
Dağ ve tabiat sporlarının global merkezi haline gelen Erciyes Avrupa’nın ise en yüksek dikey koşusu olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maraton’a ev sahipliği yapıyor. Erciyes A.Ş öncülüğünde Middle Earth Travel organizasyonu ile düzenlenen ultra dağ maratonuna MercedesBenz yetkili bayi Bayraktarlar Merkay’ın yanı sıra GSchock, Decathlon, Migros, Casio, Meysu, Aygaz, Zuber, Kayseri Gross, Kumsmall, Vaneda, The Kayseri Loft Hotel, Ulaşım A.Ş ve Spor A.Ş de destekleri ile gerçekleşiyor. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association ITRA) sertifikalı Erciyes Dağ Maratonu’na Türkiye başta olmak üzere ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan toplam 250 atlet katılıyor. Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu’nun ilk günü Vertical Kilometer (VK) yarışı ile başladı. Sporcular 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda 2. Bin 350 metredeki Hisarcık Kapı'dan başlayıp koşarak 3 bin 350 metredeki Türkiye’nin en yüksekte bulunan Ottoman tesisindeki finiş çizgisine ulaşmak için ter döktü.
35 sporcunun mücadele ettiği zorlu VK etabı sonunda erkeklerde Aykut Kırsay birinci, Hakan Akalp ikinci, Özgür Özdoğan ise üçüncü geldi. Kadınlarda ise Itır Atadiyen birinci olurken Erife Emre ikinci Rusya’dan Tatiana Prozorova üçüncü oldu. Organizasyonun ikinci gününde ise 64K, 25K, 12K etapları koşulacak. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından çocukların katılacağı 712 yaş arası Çocuk Maratonu yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de Spor Lisesi inşaatı başladı
YEREL HABERLER Kayseri’de Spor Lisesi inşaatı başladı
Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan yangında 10 bin tavuk telef oldu İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çiftliği ziyaret ederek bilgi aldı
YEREL HABERLER Kayseri'deki tavuk çiftliğinin deposunda çıkan ...
Başkan Cabbar'dan kurban bağış kampanyasına destek
YEREL HABERLER Başkan Cabbar'dan kurban bağış kampanyasına destek
Kayseri´de 50 yaş üzerine 3´üncü doz aşıları uygulanıyor
YEREL HABERLER Kayseri´de 50 yaş üzerine 3´üncü doz aşıları ...
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Beraber yürüyeceğiz, üreterek büyüyeceğiz"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Beraber yürüyeceğiz, ...
Ali Dağı'ndaki '360 Kafe' büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ali Dağı'ndaki '360 Kafe' büyük ilgi görüyor
KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
YEREL HABERLER KASKİ de aşı seferberliğine katıldı
Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı
YEREL HABERLER Sümer Yüzme Havuzu hizmete açıldı
Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Gökyüzü Gözlem Günleri başlıyor
Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi'dnen rayiç bedel kolaylığı
Kayseri'de 303 bin 49 öğrenci yaz tatiline girdi
YEREL HABERLER Kayseri'de 303 bin 49 öğrenci yaz tatiline girdi
Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 TL Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Adnan Aydın: “Bir sene bodrumda yatmış paslı makinelere etlerinizi çektirmeyin”
YEREL HABERLER Kurban kesim fiyatları küçükbaş 150 TL, büyükbaş 600 ...
Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker: "Çapraz aşılama tüm antikorları ve mutasyonları kaplama açısından bilimsel olarak öneriliyor"
YEREL HABERLER Korona virüs aşısının 3. dozunda 'çapraz aşılama' ...
Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım brifingi
YEREL HABERLER Başkan Yalçın'dan muhtarlara proje ve yatırım ...
Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar
YEREL HABERLER Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp ...
KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
YEREL HABERLER KAYMEK Yaz Okulu açılıyor
Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi
YEREL HABERLER Bu yaz pazarda çileğin fiyatı düşmedi
Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi tüm açık alanları ilaçlıyor
Yahyalı Bisiklet Turu’na büyük ilgi
YEREL HABERLER Yahyalı Bisiklet Turu’na büyük ilgi
ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi
YEREL HABERLER ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi
Başkan Büyükkılıç’tan sanata ve sanatçıya destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan sanata ve sanatçıya destek
Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Kayserispor, Sapunaru ile yollarını ayırdı
Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 2 ayda 10 evi soydu, tutuklandı
Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı