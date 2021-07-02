Ürgüp'te 'Kasten Yaralama' Suçundan 1 kişi yakalandı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bıçakla bir kişi yaralayan yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Duayeri Mahallesi'nde 25 Haziran'da meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma sonucu M.K., A.B.M.'yi bıçakla yaraladı. A.B.M. hastanede tedavi altına alınırken, M.K. da polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda 'Kasten Yaralama' suçundan gözaltına alınan M.K., mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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