Kırmızı ışıkta bekleyen araca böyle çarptı

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Kayseri'de bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen araca hızlı bir şekilde çarpması Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte Haziran ayı içerisinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile, arkasından gelen aracın çarpması KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Kazada, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

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