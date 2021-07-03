Organik üretici pazar için kura çekildi

Melikgazi Belediyesi, İldem ve Tacettinveli Mahallesinde bulunan üretici pazarında satış yapacak olan organik üreticiler için kura çekimi yaptı.

İldem'de 98 üretici, Tacettinveli Mahallesi pazar yerinde ise 205 üreticiye stantları kura ile dağıtıldı. Pandemiden dolayı stantlar arasında birer boşluk bırakıldı. Üretici Pazarının üreticiyle halkın en doğal buluşma noktası olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; “Organik ürün satan pazarların çok önemli ve bizde bu pazarlarımıza değer veriyor, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerimiz organik birçok ürün üretiyor. Kayserili üretici hemşehrilerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, ev yapımı organik yöresel ürünler bu pazarımızda satılabilecek. Bu ürünlerin vatandaşlarımıza en kaliteli şekilde ulaşmasını ve bu işi hakkıyla yapan çiftçilerimizin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Köylülerimizin bin bir emekle ürettiği, sağlıklı ve organik ürünler bu pazarımızda değer kazanacak. Üretici köylülerimizin her zaman yanındayız. Organik üretici pazarımızın ve çekilişimizin halkımız ve Melikgazi’miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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