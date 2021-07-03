Büyükkılıç'tan 'Makinistler Günü' mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her alanda olduğu gibi ulaşımda da kaliteli bir hizmet anlayışı sürdürmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda makinistlerin 3 Temmuz Dünya Makinistler Günü’nü kutlayarak, “Onların duyarlılığı, onların göstermiş olduğu gayret, tabi ki ulaşım açısından en az hatayı yapmaya fırsat verecektir. Umarım hiç hatanın yapılmadığı ulaşım hizmeti verilmesi idealimizdir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin yapacağı projeler ve bundan sonra yapılacak olan hizmetler için istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ile ilgili bürokratlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştiren toplantıda ulaşım alanında verilen hizmetler değerlendirildi ve yatırımlar ele alındı. Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda makinistlerin 3 Temmuz Makinistler Günü’nü kutlayarak, ulaşım birimindeki makinistlerin çok daha önem arz ettiğinin farkında olduklarını vurguladı. Büyükkılıç, Dünya Makinistler Günü mesajında şu ifadelere yer verdi;

“3 Temmuz Dünya Makinistler Günü vesilesiyle tüm makinist kardeşlerimizin, mesai arkadaşlarımızın, dostlarımızın Makinistler Günü’nü, özelde ulaşım birimi, genelde tüm belediyemizde çalışanlar ve Türkiye genelinde de tüm makinistlerin gününü kutluyorum. Ancak ulaşım birimimizdeki makinistlerin çok daha önem arz ettiğinin farkındayız. Onların duyarlılığı, onların göstermiş olduğu gayret, tabi ki ulaşım açısından en az hatayı yapmaya fırsat verecektir. Umarım hiç hatanın yapılmadığı ulaşım hizmeti verilmesi idealimizdir. O açıdan biz çalışma arkadaşlarımızı çok önemsiyoruz. Günlerini tebrik ediyoruz. Sağlıklı, huzurlu, daha nice günlere diyoruz. Ama sadece bir güne de onlara olan muhabbetimizi de, sevgimizi de sığdırmıyoruz. Onları her zaman seviyoruz ve dua ediyoruz. Onlar gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti gösteriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.”

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