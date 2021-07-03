Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkuyla başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültürsanat faaliyetleri kapsamındaki Kaleiçi Sanat Etkinlikleri coşkulu başladı.

Normalleşme süreci ile kültür, sanat, spor ve kurs gibi faaliyetlerini vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki faaliyetlerine hız verdi. Mehteran gösterisi ile başlayan Kaleiçi Sanat Etkinlikleri, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları olmak üzere Temmuz ve Ağustos ayı boyunca sürecek. Mehteran gösterisi ile başlayacak etkinlikler içerisinde konserlermüzik dinletileri ve tiyatro gösterimi de yapılıyor. Kayseri’deki kültürsanat faaliyetlerini pandemi kurallarını da dikkate alarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin Kaleiçi Sanat Etkinliklerine ilgi gösteren vatandaşlar, etkinler sırasında bol bol fotoğraf çektirip, o anı sevenleri ile paylaştı.

Pandemide yaşanan sıkıntıları gidermeye karşı bir fırsat niteliğinde olan ve ilginin yoğun olduğu etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlendi, pandemi stresini üzerlerinden attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.