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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silviu Lung ve Attamah takıma katıldı

İHA

Silviu Lung ve Attamah takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’da Silviu Lung ve Joseph Attamah takıma katılarak çalışmalara başladı.
Hes Kablo Kayserispor’da 2212022 sezonu öncesi çalışmalar Teknik Direktör Yalçın Koşukaak nezaretinde Kayserispor tesislerinde günde çift antrenman ile devam ediyor. 28 Haziran'da topbaşı yapan sarı kırmızılı takımda Rumen kaleci Silviu Lung ve Ganalı orta saha oyuncusu Joseph Attamah takıma katıldı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan iki oyuncunun yanı sıra izinli olan birkaç oyuncu ise önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek takıma katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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