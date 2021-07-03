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Akay: "Kayseri Şeker, sektörünün temel direği haline geldi" Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker’in daha kurumsal, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için halka arzın fiili noktaya getirilmesi gerekli" "Eylül-Ekim aylarında tekrardan halka arz ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İHA

Akay: "Kayseri Şeker, sektörünün temel direği haline geldi" Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay: "Kayseri Şeker’in daha kurumsal, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için halka arzın fiili noktaya getirilmesi gerekli" "Eylül-Ekim aylarında tekrardan halka arz ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in sektörünün temel direği haline geldiğini söyleyerek, fabrikanın halk arz edilmesiyle ilgili konuştu. Akay, "Kayseri Şeker’in daha kurumsal, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için halka arzın fiili noktaya getirilmesi gerekli. EylülEkim aylarında tekrardan halka arz ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, yaklaşan genel kurul öncesinde yaptığı açıklamada, seçim sürecini değerlendirdi. Çiftçilerin, ortakların ve hissedarlığın seçim öncesinde büyük bir ilgi gösterdiklerini kaydeden Akay, çiftçilerin sevgisine ve güvenine layık olmak için büyük bir sorumlulukla işlerini sürdüreceklerini kaydederek, "Kayseri Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin 68. Olağan Genel Kurulunu 7 Temmuz tarihinde Kadir Has Stadyumunda gerçekleştireceğiz. Tabi 1 haftaya yakın bir süre kaldı. Çiftçilerimiz, ortaklarımız, hissedarlarımız oldukça yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi tabi ki Türkiye’de ki diğer seçimlerden daha farklı tezahür ediyor. Biz genel kurul ilanını aldıktan sonra ki genel kurulunu kararını bu sene çok erken aldık. Normalde yasal süre olarak 15 gün önce almak yeterli oluyor ama biz 35 gün öncesinden aldık. Bu kararı aldıktan sonra çiftçilerimiz yoğun bir şekilde genel kurulun hayırlı olması yönündeki temenni ve dileklerini iletmek üzere, bizim adaylığımızı kutlamak üzere buraya geliyorlar, ziyarette bulunuyorlar. İlçelerden geniş topluluklar halinde bu ilgi alakayı gösteriyorlar. Bize teveccühte bulunuyorlar. Güvenlerini ortaya koyuyorlar. Bizde bunları karşılamaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizin bu teveccühlerine layık olmaya çalışıyoruz. Onların güveni çok önemli. Bu güvenin devam ediyor olması, bu şekilde kendilerini ifade ediyor olmaları bizim için çok anlamlı ve değerli. Bizde buna layık olmak için önemli bir gayret gösteriyoruz. Bu Türkiye’de örneği olmayan bir iş yani aday olup, adaylığını açıklayanlar daha ziyade seçmenlerin ayağına giderler ama bizim çiftçilerimiz o kadar gönlü geniş insanlar ki buraya ne kadar sahip çıktıklarını, bize ne kadar güvendiklerini ifade etmek için böyle bir uygulama yapıyorlar. Bu durum 2017 yılında da bu şekildeydi, şimdi de bu şekilde ve daha fazla gelişerek devam ediyor. Bu ağır bir sorumluluk ve insanın omuzuna daha fazla bir yük yüklüyor. Bu kadar insanın güvenine layık olmak için daha fazla çalışmak gerektiğini, daha fazla gayret göstermek gerektiğini görüyoruz. İnşallah yüzümüz kara çıkmaz. Bu anlayış çerçevesinde Allah utandırmaz. Biz çiftçilerimizin bu sevgisini ve güvenine layık olmak için büyük bir sorumlulukla inşallah işlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri Şeker Fabrikası güçlü bir kuruluş haline geldi"
Kayseri Şeker’in sektörünün temel direği haline geldiğini kaydeden Akay, şeker sektörünün sorunlarına da değinerek, "Şeker fiyatları üzerindeki bazı politikalar ve şeker üretiminde yaşanan bir takım sorunlar şeker sektöründe bazı sıkıntılar şeker sektöründe bazı problemlerin yaşanmasına sebebiyet verdi. Bu durum şeker sektörünün yeniden yapılandırma sonucunu ortaya çıkarttı. Türk Şeker bu sıkıntılardan sonra varlık fonuna devredilmiş durumda. Bizde bu konuda nasıl yönetileceği konusunda Kayseri Şeker rol model kabul edildiği için bizimde görüşlerimize müracaat ediliyor. Bizde bunu paylaşıyoruz. Raporlar sunuyoruz. Şeker sektörünün bugüne kadar ki biriken sorunları ve bunların çözüm önerilerine dair görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yavaş yavaş bu düzenlemeler yapılmaya başlandı. En son bir kararname yayınlandı ve özellikle nişasta bazlı şekere izleme ve denetleme mecburiyeti getirildi. Bunun çok olumlu bir gelişme olduğu düşüncesindeyim. Onun dışında diğer önerilerimiz de kısa bir zaman içerisinde uygulamaya konulacak diye düşünüyorum. Böyle olunca da şeker sektörü yeniden yapılanacak. Şu anda şeker sektörünün en önemli sorunu, fiyat sorunu ve üretilen şekerlerin satılamama sorunu bunları ortadan kaldıracak politikaların ortaya konulacağına inanıyorum. Bu şekilde olunca tabi pancar çiftçisi açısında da müjdeli bir açıklama olacağı inancındayım ama önceliğin şeker fiyatlarında sağlıklı bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu çerçevede bu düzenlemeler yapılırsa Kayseri Şeker Fabrikası sektördeki liderliğini daha fazla geliştirecek ve pekiştirecektir. Bizim asıl işimiz şeker üretmek. Çiftçimize pancar ürettirmek. Kayseri Şeker bundan sonraki süreçte çalışmalarını bu çerçevede sürdürecek. Tabi ki şeker üzerinde daha fazla gelişmemiz lazım" diye konuştu.

"Kayseri Şeker’in daha kurumsal, şeffaf, denetlenebilir bir yapıya kavuşması için halka arzın fiili noktaya getirilmesi gerekli"
Fabrikanın halka arzı konusuna değinen Hüseyin Akay, "Benim şu anda en fazla önemsediğim husus; Kayseri Şeker’in daha kurumsal, daha şeffaf, daha denetlenebilir bir yapıya kavuşması için kağıt üzerinde olan halka arzın fiili noktaya getirilmesi gerekli. Bunun için biz müracaatımızı yaptık ama piyasalardaki son olumsuz gelişmelerden dolayı yatırımcıların borsaya talebinin azalmasından dolayı bunu 3 ay süresince ertelemek durumunda kaldık. EylülEkim aylarında tekrardan halka arz ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bunun yanında Kayseri Şeker’in en önemli projesi ise ARGE merkezimizde şeker pancarı tohumu üretilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. En önemsediğimiz projelerden bir tanesi de budur. Bunları eğer başaracak olursak, inşallah yerli ve milli tohumu geliştirecek olursak, şeker sektörünün Türkiye’deki geleceğini kurtarmış olacağız. Ben buna inanıyorum ve bu konuyu önemsiyorum. Onun içinde Kayseri Şeker bu istikamette yürüyecek. Sektördeki diğer ürünler konusunda yani bizim şekerin yan ürünleri konusunda küspe gibi ilave ürünler geliştirilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi ortamında alkol üretimi önemli bir hale geldi. Bu çerçevede biz alkol tesisi kurmakta dahil olmak üzere, çiftçilerimizin ihtiyacı olan ve özellikle hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimizin ihtiyacı olan yem ihtiyacını karşılayacak yem fabrikası gibi konuları planlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Bu istikamette Kayseri Şeker gelişecek. Tabi hayırlısıyla kazasız belasız inşallah bu 7 Temmuz da çiftçimizin tekrardan bize emanetini vermesi halinde bunlar planlanan doğrultuda ilerleyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"3 tane daha fabrikayı bu insan kaynağı ile en iyi şekilde yönetecek potansiyelimiz var"
Akay, "Kayseri Şeker bundan sonra, özellikle altını çizdiğim düzenlemeler yapılacak olursa önümüzde ki 45 sene içerisinde rekabet kurulunun izin verdiği ölçüde şeker sektöründe gelişecek ve büyüyecek, ben buna inanıyorum. Böyle bir potansiyelimizin olduğunu, böyle bir gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki büyüme satın almak şeklinde olmayabilir. Kiralama şeklinde olabilir ya da gelir ortaklığı şeklinde olabilir. Zaten son kararname düzenlemesinde devletin elinde olan şeker fabrikaları ile ilgili bu tür açılımlarda gerçekleşmiş oldu. Uygulamada bu şekilde olabilir. Yani kiralama şeklinde olabilir. Kayseri Şeker’in güçlü bir potansiyeli var. Biz bugün3 tane fabrikayı en iyi şekilde yönetiyoruz. Kanaatimize göre 3 tane daha fabrikayı bu insan kaynağı ile en iyi şekilde yönetecek potansiyelimiz var. Bu çerçevede inşallah ilerlemeyi umut ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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