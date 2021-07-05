Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan Kayseri Erciyes Kupası Satranç Turnuvası sona erdi.
Kadir Has Stadyumu Doğu Loca fuaye alanında yapılan müsabakalarda 49 sporcu doğru hamleler yaparak altın madalyanın sahibi olmak için mücadele etti. Mücadeleler sonunda düzenlenen madalya törenine İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını takdim ederek, tebrik etti ve başarı temennisinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, törenin akabinde yaptığı açıklamada “Özlediğimiz günlere dönmeye başladık. Sporcularımızı tesislerimizde görmek bizleri heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. İnşallah daha birçok müsabaka, birçok etkinlikte tesislerimizi dolduran sporcu kardeşlerimizin mücadelesine, azmine ve kazanma sevincine ortak olacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.