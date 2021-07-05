Melis Ece Yurtsever imzayı attı OSB Teknik Koleji transferlerine devam ediyor

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji smaçör Melis Ece Yurtsever’i kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Liginde mücadele edece olan Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok takımda forma giyen tecrübeli smaçör yeni sezonda turuncu siyahlı formayı giyecek. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji Kulübünden yapılan açıklamada, “Yeni ailene hoşgeldin Melis Ece Yurtsever. Ülkemizde ve yurt dışında profesyonel liglerde parkeye çıkan tecrübeli smaçör Melis Ece Yurteever artık Turkuaz Seramik Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek. Transfer her iki tarafa da hayırlı olsun. Transferde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” denildi.

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