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TÜRKOVAC aşısına hayırsever desteği ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Hayırseverlerimiz sayesinde TÜRKOVAC aşımız daha da hızlandı ve kaliteli hale geldi”

İHA

TÜRKOVAC aşısına hayırsever desteği ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Hayırseverlerimiz sayesinde TÜRKOVAC aşımız daha da hızlandı ve kaliteli hale geldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'TÜRKOVAC' olarak açıklanan korona virüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; hayırseverlerin desteğiyle getirilen cihaz ve transgenic farelerin sayesinde yerli aşının daha hızlı ve kaliteli hale getirdiğini söyledi.
Dünyada koronavirüse karşı aşı üretebilen sayılı ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin yerli aşısı olan TÜRKOVAC'ın aşısının FAZ3 çalışmaları devam ederken, gönüllülere uygulanma işlemleri ise sürüyor. TÜRKOVAC’ı geliştiren Erciyes Üniversitesi’nde ise daha önce yüzde 100 antikor oluşturduğu açıklanan yerli aşıda alınan sonuçların gururu yaşanıyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; üniversitenin son yıllarda adından başarıyla söz ettirdiğini aktararak; “Son yıllarda Erciyes Üniversitemizin başarıları gururla takip ve takdir edilmektedir. Üniversitemiz Kayserimiz ve ülkemizin yüz akı olmuştur. Halen gerek yurt içinden gerekse yurt dışından tebrik ve takdirler almaktayız. Bu başarıda üniversitemizin eski yöneticileri, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin ve tabi ki hayırseverlerimizin çok büyük katkısı vardır. Üniversitemizin hemen hemen her binasında bir hayırseverimizin ismi bulunmaktadır. Geçen hafta yaptığımız bir protokolle hayırseverlerimiz adalet meslek yüksekokulunu ve diğer bir hayırseverimiz de ziraat fakültesi laboratuvar merkezinin binasını yapacaktır” dedi.
“Aşıda hayırseverlerin de damgası var”
TÜRKOVAC aşısının geliştirilmesinde hayırseverlerin katkısının büyük olduğunu aktaran Prof. Dr. Çalış, Kayserili hayırseverlerin destekleriyle yurt dışından getirilen transgenik fare ve 1 milyon 200 bin TL’lik cihazın aşıyı daha hızlı ve kaliteli hale getirdiğini belirtti. Çalış sözlerini şöyle sürdürdü; “Fevzi Mercan amcamız Covid19 nedeniyle vefat etmeden 1 ay önce beni aradı. Tam da o sıra transgenik fareyi getirmek üzereydik Amerika’dan. Transgenik fare ve maymun; preklinik çalışmadan insana geçmeden önceki en önemli safhaydı. Transgenik fareyri getirmek üzereydik; Fevzi Mercan ‘400 bin TL var, ne yapalım hocam?’ dedi. ‘Aşıya verir misin’ dedim, ‘veririm’ dedi. Sağ olsun transgenik farelerin bir kısmı Fevzi amcanın parası. Allah nur içinde yatırsın. İkinci konu ise; Faz1’e geçmek üzereydik. Süleyman Çetinsaya beni aradı, ‘Hocam aşı ne alemde, bir ihtiyacınız var mı?’ dedi. Ben de Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’yi aradım. Aykut hoca bir tane cihazın olduğunu, alındığında çok hızlı gideceklerini ve aşının daha da mükemmelleşeceğini söyledi. Süleyman Çetinsaya 1 milyon 200 bin TL değerinde bir cihaz aldı. Onun sayesinde TÜRKOVAC aşımız daha da hızlandı ve kaliteli hale geldi. Bu aşının insanlığa bir faydası olacaksa hayırseverlerimizin de damgası var.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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