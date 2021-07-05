Kayserili sporcular Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserili sporcular Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

İHA

Kayserili sporcular Balkan Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı

0204 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kütahya’da yapılan U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.
Sporculardan Bahri Doğru 1500 metre de birinci, Atilla Göktuğ Taşdelen yüksek atlamada birinci, Furkan Mutlu 3000 metre yarışında birinci, Hakkı Burak Yılmaz ise üç adım atlama yarışmasında ikinci oldu. Sporcular, U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarında elde ettiği 3 altın, 1 bronz madalyayla 14 Ağustos 2021’de Sırbistan/Kraljeva’da gerçekleştirilecek olan U18 Balkan Şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Kemal Koyuncu, Serdar Sırma Aydoğan, Cemal Koşmaz, Fatih Karaca, Zehra Polat Şarvan, Süleyman Altınoluk’u tebrik ederek, U18 Balkan Şampiyonasında ülkemizi ve Kayseri'yi başarıyla temsil edeceklerine inandığını belirterek, başarı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol sahasında terapi
YEREL HABERLER Futbol sahasında terapi
MKAYMEK'ten Mostar'da yılsonu sergisi ve sertifika töreni
YEREL HABERLER MKAYMEK'ten Mostar'da yılsonu sergisi ve sertifika ...
TÜRKOVAC aşısına hayırsever desteği ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: “Hayırseverlerimiz sayesinde TÜRKOVAC aşımız daha da hızlandı ve kaliteli hale geldi”
YEREL HABERLER TÜRKOVAC aşısına hayırsever desteği ERÜ Rektörü Prof. Dr. ...
KTO’dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER KTO’dan KOSGEB Kredi Programı bilgilendirme semineri
Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Normalde büyürüz"
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: "Normalde büyürüz"
Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Ultra Dağ Maratonu tamamlandı
Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor'dan ayrılan Sapunaru, Rapid Bükreş ile ...
Erciyes Ultra Dağ Maratonu 5. kez koşuldu 10 ülkeden 250 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Erciyes Ultra Dağ Maratonu 5. kez koşuldu 10 ülkeden ...
Melis Ece Yurtsever imzayı attı OSB Teknik Koleji transferlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Melis Ece Yurtsever imzayı attı OSB Teknik Koleji ...
Cristian Sapunaru Rapid Bükreş’e transfer oldu
YEREL HABERLER Cristian Sapunaru Rapid Bükreş’e transfer oldu
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık"
YEREL HABERLER Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Bileğimizin ...
Kenan Eren Kahraman Türkiye Şampiyonu
YEREL HABERLER Kenan Eren Kahraman Türkiye Şampiyonu
Ali İhsan Kabakcı, GSB spor okulları yüzme kurslarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı, GSB spor okulları yüzme kurslarını ...
Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı
YEREL HABERLER Kayserili okçular milli takım seçmelerine alındı
Üç odadan öğrencilere 'Meslek Liselerini Tercih Edin’ çağrısı
YEREL HABERLER Üç odadan öğrencilere 'Meslek Liselerini Tercih Edin’ ...
Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Erciyes Kupası Satranç turnuvası tamamlandı
Husumetli olduğu akrabasını öldürdü
YEREL HABERLER Husumetli olduğu akrabasını öldürdü
Kayseri'de cinayet Husumetlisi ile tartışan adam vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de cinayet Husumetlisi ile tartışan adam ...
Kayserispor 3 futbolcuyu profesyonel yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 futbolcuyu profesyonel yaptı
Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak
YEREL HABERLER Kadir Has Stadı 15 bin taraftar ağırlayacak
‘Hacılar Bezi Dokumacılığı’ projesine dünya üçüncülüğü
YEREL HABERLER ‘Hacılar Bezi Dokumacılığı’ projesine dünya ...
Kayserispor’un yeni transferleri idmanda
YEREL HABERLER Kayserispor’un yeni transferleri idmanda
‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yeniden kurulmaya başladı
YEREL HABERLER ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yeniden ...
Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı Zirve Tırmanışı ile yaptı
YEREL HABERLER Hasketbol GSK 2021-2022 sezon açılışını Ali Dağı ...