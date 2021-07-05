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(Özel) Kayseri’de bir düğün ortalama 70 bin TL’yi buluyor Sarraf Mustafa Zağlı: ”Normal bir düzen alışverişi maksimum 40 bin TL’ye denk geliyor” Gelinlikçi Muzaffer Büyükşekerci: “Ortalama bir gelinlik, damatlık ve bindallı kiralama 12 bin TL civarında tutuyor”

İHA

(Özel) Kayseri’de bir düğün ortalama 70 bin TL’yi buluyor Sarraf Mustafa Zağlı: ”Normal bir düzen alışverişi maksimum 40 bin TL’ye denk geliyor” Gelinlikçi Muzaffer Büyükşekerci: “Ortalama bir gelinlik, damatlık ve bindallı kiralama 12 bin TL civarında tutuyor”

Kayseri’de normalleşmenin ardından evlenecek çiftler düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Takı, düğün salonu, gelinlik ve damatlık başta olmak üzere bir düğün masrafı ise ortalama 70 bin TL’yi buluyor.
Kayseri’de sarraflık yapan esnaf Mustafa Zağlı, düğün sezonunda normal bir düzen alışverişinin maksimum 40 bin TL’ye denk geldiğini söyledi. Gelinlikçi Muzaffer Büyükşekerci ise, “Ortalama bir gelinlik, damatlık ve bindallı kiralama 12 bin TL civarında tutuyor” dedi. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan düğün faaliyetleri; normalleşmenin ardından yeniden hareketlendi. 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kalkması ve düğün sezonunun açılması ile birlikte evlenecek çiftler düğün hazırlıklarına başladı. Düğün yapmak isteyen ailelerin ise Kayseri'de ortalama ceplerinden 70 bin TL'yi çıkarmaları gerekiyor. Aileler; altın ve takı alışverişi için ortalama 40 bin TL, gelinlik için ise ortalama 12 bin TL harcama yapması gerekiyor. Düğün yapacak bir ailenin düzen alışverişinde 1 set, 2 tane bilezik, yüzük ve küpenin toplam maliyeti maksimum 40 bin TL’ye denk geldiğini söyleyen sarraf Mustafa Zağlı, “İnsanlarımız artık düğünlerde evdeki hesabı değil de çarşıdaki hesaba göre hareket ediyorlar. Herkes düğününü, düzenini yaz sezonuna hazırlar ve altınında altın ayı olur. Şu anda altın fiyatları, geçen haftaya göre düşüş sergiledi. Bunun yanı sıra müşterilerimiz bir düzen alışverişinde 34 tane bilecek alacaklarsa bunu 2 taneye düşürüyorlar. Seti biraz daha hafif olsun diyorlar. 1 set, 2 tane bilezik, yüzük, küpenin toplam maliyeti maksimum 40 bin TL’ye denk geliyor. Benim müşterilerime tavsiyem işçiliği olmayan ürünleri tercih etmeleridir. Çünkü 14 ayarlar genelde işçilikli oluyor, bozdurdukları zaman fiyat kaybı oluyor. Ancak 22 ayar bilezikte, 22 ayar altında herhangi bir sıkıntı olmaz. İlerleyen yıllarda hep getiri sağlar” dedi.
Düğün yapacak bir ailenin gelinlik, damatlık ve bindallı kiralaya bilmesi için 12 bin TL civarında bütçe ayırması gerektiğini belirten Gelinlikçi Muzaffer Büyükşekerci ise, “Her geçen sene değişen döviz kurları, enflasyon gibi oranlar, parametreler bizim sektörümüzde ciddi bir etken. Geçtiğimiz sene normalde evlenecek bir çift normal standartlarda bir gelinliği 4 bin ile 6 bin arası kiralarken şuan ki durumda 5 bin ile 7 bin TL arasında kiralıyor. Bindallı yani kına gecesinde giyilen kıyafetler, yöresel kıyafetler 2 bin TL ile 5 TL arası kiralanıyor. Yine aynı şekilde damatlık ürünlerinde çok ciddi bir artış söz konusu değil çünkü rakamlar gayet düşük rakamlar. Damatlık bin TL ile 3 bin TL arasında fiyatları değişiyor. Tabi ki bunun üst ve alt sınırı yok. Ortalama bir gelinlik, damatlık ve bindallı kiralama 12 bin TL civarında tutuyor. Düğün süreci normalde de zahmetli ve yorucu bir süreç. Geçen seneden beri yaşadığımız dünya genelindeki pandemiden ötürü bu süreç çok daha yorucu bir hale geldi. Çünkü ülkelerin, hükümetlerin elinde olmayan nedenlerden dolayı ani kararlar alındı. Sürekli her planın değiştiği bir süreçten bahsediyoruz. Benim burada evlenecek olan çiftlere çok ciddi bir önerim olacak. Lütfen çok planlı bir şekilde önceden her şeyi hazırlayıp düğün tarihine kadar bekleyeceğiniz uzun bir süreniz olsun. Aksi takdirde şuan tüm dünya da diyebilirim, herkes bir açılma hevesinde. Düğün dediğimiz bu etkinlik için herkes hızlanmaya başladı. Sıkışık da kalmamak için ne kadar planlı ve hızlı hareket edip düğün tarihine kadar hatta daha öncesinde işler biterse çok daha keyifli bir süreç olacağını eminim” diye konuştu.
Düğün salonu işletmecisi Ömür Eren de Kayseri’de genel olarak kuru pastalı ve kuru yemişli düğünlerin tercih edildiğini söyledi. Eren, “Müşterilerimizin şu anki organizasyon sürecinde izleyecekleri yollar şöyle ki; ortada bir pandemi süreci var. Kişi sayılarında düğün salonlarımızda ciddi düşüşler var. İnsanlarımızda korku hala devam ediyor. Bu süreçte de kişilerin kendi bütçesine göre organizasyon hazırlanıyor. Düğünlere gelen misafirin az olması düğün sahipleri için bir avantaj. Kayseri’de müşterilerimiz genel olarak kuru yemişli ve kuru pastalı düğünleri tercih ediyorlar. Düğün salonlarımız, menülerin çeşitliliğine göre ve kişi sayısına göre ortalama olarak 5 bin TL’den başlıyor. Eğer ki müşterilerimiz benim bütçemde sıkıntı yok diyorsa bu fiyatlar 200 bin TL’yi kadar bulabiliyor. Bu durum tamamen müşterimizin talebi ve bütçesine bağlı. Bizler de inşallah 2021 yılında bir daha kapanma görmeyiz. Kurallara uyarak güzel bir şekilde organizasyonlarımızı yaparız” ifadelerini kullandı.
Çiçekçi İsmail Sobacı da araba süslerinde en çok tercih edilen modelin kalp modeli olduğunu ve araba süsleme fiyatının 150 TL’den başladığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
"Düğün sezonu açıldı. Çiftlerimiz yavaş yavaş arabalarını, gelin çiçeklerini ve nikah çiçeklerini yaptırıyorlar. Genelde tercih edilen süslemeler kalp süslemesi veya bizim suyolu diye tabir ettiğimiz kaput üstüne komple çiçekler. Fiyatlar ortalama 250 TL’den başlıyor ve bin 500 TL’ye kadar gidiyor. En çok kalp modeli tercih ediliyor. Onun fiyatı da ortalama 500 TL ile 800 TL arasında değişiyor. Çiftlerimizin bütçeleri uygunsa kalp modelini tercih edebilirler. Araba süslerimiz 150 TL’den başlıyor ve üst limitimiz yok.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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