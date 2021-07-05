Kayserispor´da Kanga ile yollar ayrıldı

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KAYSERİ,(DHA)HES Kablo Kayserispor, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor´da Wilfried Kanga ile yollar ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Forvet oyuncusu Kanga, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 14 karşılaşmada oynarken, 2 gol atma başarısı gösterdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-07-05 12:43:48



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