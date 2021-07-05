Tomarza'da Yaz Kuran Kursları tüm camilerde başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Tomarza İlçesinde de covid19 tedbirleriyle birlikte Yaz Kuran Kursları başladı.

Yaz Kuran Kursları; 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 20 Ağustos Cuma günü sona erecek. 2021 yılı Yaz Kur'an Kursları 20202021 eğitim dönemini son bulmasıyla 5 Temmuz Pazartesi Günü itibari ile resmen başladı. Bu gün itibari ile gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçeye bağlı diğer köylerde bulunan camileri dolduran çocuklara; Kur'anı Kerim ile İslam inanç esasları, ibadet, ahlak ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Efendimizin Hayatı gibi dersler işlenecek.

Çocuklarını Yaz Kur'an Kurslarına göndermek isteyen anne babalar için başvurular, cami, kurs veya www.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar başvuruları devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.