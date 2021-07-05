Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı

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Kayserispor'dan ayrılan Fransız futbolcu Wilfried Kanga'nın sarı kırmızılı takımdaki performansı geçer not almadı.

Kayserispor'a 20202021 futbol sezonu başında Fransa'nın Angers takımından transfer edilen Wilfried Kanga, camiayı memnun edici bir performans sergileyemedi. Geride kalan sezon Kayserispor forması ile 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Fransız futbolcu, sadece 3 gol atabildi. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 20202021 futbol sezonunda sarı kırmızılı forma altında 14 Süper Lig maçında 919 dakika oyunda kalırken Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atabildi. 1 gol de Türkiye Kupası maçında atan Kanga, ligin ikinci yarısında lisansı askıya alındığından dolayı Kayserispor forması giyememişti.

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