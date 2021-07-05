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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı

İHA

Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayında yapılan çalışmalarda 'PKK/KCK', 'FETÖ/PDY' terör örgütleri suçlarından 13 şüpheli yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Haziran dönemi faaliyetleri kapsamında; 1 kasten öldürme ve 63 kasten yaralama olayında yakalanan 100 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 21’i evden, 9’u bağ, bahçe ve tarladan, 6’sı işyerinden, 5’i kamu, kurum ve kuruluşlarından, 3’ü otodan, 2’si inşaattan hırsızlık, 1’i hayvan, 1’i motosiklet hırsızlığı, 6’sı kablo hırsızlığı ve 4’ü dolandırıcılık olmak üzere toplam 58 olayda 19 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ekiplerce 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 11 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 1 yasadışı ekim, 1 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 2 Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik, 10 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, 1 Yasadışı Bulunma ve olmak üzere 27 olayda toplam 42 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda; 42 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 3 bin 840 gram bonzai, 9 adet sentetik hap, 61 kök hint keneviri, 25 kilo tütün, 6 litre alkollü içki, 794 paket kaçak sigara, 2 bin 425 adet makaron ele geçirildi.
Terörle mücadele kapsamında; 'PKK/KCK', 'FETÖ/PDY' terör örgütleri suçlarından 13 olayda 13 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 6 şahıstan 5’i jandarma ekiplerince bulunarak ailelerine teslim edildi. Ayrıca çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 158 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 2 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33’üncü maddesi' gereğince işlem yapıldı. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlandı.
Jandarma ekiplerince koronavirüs (Covid19) salgınıyla etkin mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere aykırı hareketlerin önlenmesi, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamında yaşamaları, izolasyon kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla işyerleri ve umuma açık yerler kontrol edildi. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 4 bin 27 şahıstan arama kaydı bulunan 4 şahıs yakalandı. Kontrolü yapılan bin 907 araçtan 34’ü trafikten men edildi, 92 araca da idari ceza işlemi uygulandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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