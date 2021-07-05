Yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Abide Sokak üzerinde meydana gelen olayda yalnız yaşayan Mustafa O.’dan (50) haber alamayan yakınları ikamete geldi. Mustafa O.’yu hareketsiz halde gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Mustafa O.’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yalnız yaşayan adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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