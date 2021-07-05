Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz”

Kocasinan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan 5 madde görüşülüp karara bağlandı. Toplantıda kentsel dönüşüm konusuna değinen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümü ve kentsel yenilemeyi imarsız yapıların çözüme kavuşturulması için yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 5 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında Kızık, Ertuğrulgazi, Turgutreis ve Kocasinan Mahallesinde imar plan maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının bir diğer gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar, “Yavuzlar Mahallesi, imarsız yapıların olduğu bir bölgedir. Bölgenin iyileştirilmesi ve ihtiyaçları çözebilmek için çalışma yürütüyoruz. Kentsel yenileme ve kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz. Bu bölgede Lokman ve Tayfun Caddesi’nin açılabilmesi için dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir bölgenin iyileştirilmesi ilk başta yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla oluyor. Eğer ki bunlar yoksa 40 yıl kaldığı gibi kalıyor. Yavuzlar Mahallesi’nde 40 yıl önceki sorunları çözebilmek adına kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm yapıyoruz. Birçok yerde yaptığımız dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla bölgenin çehresini güzelleştiriyoruz. Konum olarak şehrin en yakınından biri olan Yavuzlar Mahallemizi, Kayseri’ye yakışır bir şekilde değişim ve dönüşüm gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gündem maddeleri görüşüldükten sonra toplantı, sona erdi.

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