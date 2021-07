Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları’na ev sahipliği yapacak Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Pandemiye rağmen çok başarılı bir grafik çizmeye devam ediyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. işbirliğinde 825 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Erciyes Yol Bisiklet Yarışları, dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Yarışların tanıtım toplantısına Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci, Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar ve Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai’nin katılımıyla yapıldı. Erciyes A.Ş.’de düzenlenen programda yarışlar hakkında bilgi veren Velo Erciyes Direktörü Mustafa Kemal Canfedai, Japonya’da düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatlar’a katılacak sporcuların da yarışlarda olacağını ifade ederek, “Bugün 5 yıllık bir hikayenin yeni bir sayfasındayız. 2017 yılında başladığımız Erciyes Yüksek İrtifa Bisiklet Antrenman Kampları ve Yarış Turizminin 2021ayağındayız. Seri ve sıralı yarışlarla uzak coğrafyalardan profesyonel bisiklet takımları Kayseri’ye gelerek hem yüksek irtifa kamplarını yapıyorlar hem de yarış koşuyorlar. Bizim en büyük özelliğimiz yarış yapan tek şehir, tek dağ olmamız. Yüksek irtifa ve yarışı bir arada sunan tek destinasyon olmamız bizi ön plana çıkartıyor. Dünyada sadece kamp var ama burada hem kamp hem yarış yapabiliyorlar. Bu sene Tokyo Olimpiyatları yapılacak. Biz de yarışların tarihlerini belirlerken Tokyo Olimpiyatları’na gidecek sporcuların antrenman ve deneme yarışlarını yapacaklarını düşünerek Temmuz ayına koyduk bütün yarışları. Gelen ve gelecek yaklaşık 10 ülkeden 18 tane olimpiyat sporcusu var” dedi.



ORAN Genel Sekreteri Mehmet Emin Kilci ise Erciyes’e diğer spor branşlarından da sporcu çekmeye çalışmaya devam edeceklerini aktararak, “Bugün burada geldiğimiz safha gerçekten büyük bir başarı örneği. Gerek kamuözel işbirliği anlamında gerekse turizmspor işbirliğini gösterme anlamında gerçekten 34 yılda ülkemiz nezdinde gösterilebilecek en iyi başarı örneklerinden bir tanesi. Burada biz bir taşla birkaç kuş vuruyoruz. Hem sporu geliştirmek için halihazırda sunulmuş olan altyapıyı sporcuların kullanımına açıyoruz hem Erciyes’teki yaz turizmini sporla beraber besliyoruz. Hem de şehrimizin orta ve uzun vadede gelen sporcuların ve ekibinin şehirde hem konaklaması hem yapacağı çeşitli alışveriş gibi şeylerle buradan kazanmasını hedefliyoruz. 45 yıl önce bu işe başlarken hedefimiz gerçekten büyüktü ve bu hedefe ulaşmak için kendimize 510 yıl arası bir vade koymuştuk. Ama 10 yılı tamamlamadan hedefin büyük bir bölümünü başarmış bulunuyoruz. Buradaki bir diğer hedefimiz Erciyes ve çevresindeki parkurların Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Yarışı’nın içine girmesi. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu başarırsak ülkemizde Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan bisiklet yarışları içerisinde Erciyes ve rotalarının yer almasını arzuluyoruz. Tanıtım da gerçekten çok önemli. Buraya gelen bisikletçiler 2017 yılında birkaç turla başlamıştık. Her geçen yıl da bu sayı arttı. Pandemiye rağmen Güney Afrika’dan, Panama’dan, Malezya’dan buraya gelmek için kendileri uğraş veriyor artık. Çünkü buradaki altyapıyı, hizmeti görüyorlar ve kendilerine vermiş olduğu katkıyı da görüyorlar. İnşallah bundan bisiklet yarışları bir rotaya girdi. Diğer önemli şey de Erciyes’in bisiklet yarışlarındaki altyapısını diğer spor dallarına da yansıtmamız gerekiyor. Diğer spor dallarında da inşallah işbirliğiyle diğer takımları da çekmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.



"Her geçen kamp sayısı, Katılan sporcu sayısı ve uluslararası yarış sayısı Erciyes’de artarak yoluna devam etti"

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı pandemiye rağmen çok iyi grafik çizdiklerinin altını çizerek, son 10 yıldır yapılan çalışmaların Kayseri'ye çok ciddi katkı sağladığını ifade etti. Cıngı konuşmasında; "Erciyes dağını Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılından itibaren yönetmek üzere kurulmuş bir şirketiz. Bizim ihtisas sahamız, Erciyes Dağı ve Erciyes dağında yapılacak sportif faaliyetlerdir. Bizim amiral gemimiz tabi ki kış ve kar turizmi, kış ve kar sporları ama Nisan ayından itibaren kar kalktıktan sonrada, Erciyes dağını nasıl değerlendiririz kaygısı içerisine giriyoruz. Kurulduğumuz ilk yıldan itibaren bisiklet bizim için yaz aylarında dağlarda yapılabilecek ana sportif kategori idi. Hem bisiklet sporunun şehrimize uygunluğu hem de Erciyes’te çok emsalsiz parkurların oluşma potansiyeli bizi bisiklet sporuna odaklanmaya itti. Kurulduğumuz ilk yıl hem dağ bisikleti hem de Türkiye’de ilk ve tek olan parkurlar için haritalandırılmasını yaptık. Hemen akabinde de uluslararası yarışlar almaya başladık. Tabi ki bizim ana işimiz turizm. Bisikletin de turizm sektörünü ne kadar canlandıran bir spor olduğunu özellikle Fransa bisiklet turuna katılan 4 buçuk milyon yabancıyı hesaba katarsak çok daha iyi anlayabiliriz. Canlı yayınlar ile banttan yayınlar ile yorumlar ile ulaşılan milyarlarca insanı daha hesaba katmıyoruz. Dolayısı ile bisiklet sporu hem insanların sağlıklı ve zinde kalması için hem de bir bölgenin markalaşması için yapılan çok önemli bir spor dalıdır. Bisiklet bizim açımızdan çok önemliydi. Çok şükür ilk yıllarda kendi imkanlarımız ile çok sayıda milli ve uluslararası yarışlar yaptık. Organizasyonlar festivaller düzenledik. Akabinde de yüksek irtifa kamp branşı önümüze çıktı. Kemal bey zaten bu işi Alanya’da yazında Erciyes’i bu kamplar için değerlendirmek istediğini söylediğinde bizimde hedeflerimiz de örtüşen güzel bir süreç başlamış oldu. Biz tabi ki Erciyes AŞ. olarak, Kayseri Belediyesi olarak elimizden geldiğince bütün destekleri verdik ama bizim bu yarışların en önemli unsurlarından birisi de devletimizin bu gibi kalkınma hamlelerine destek vermek üzere kurmuş olduğu ORAN Kalkınma Ajansıydı. Sağ olsun onlar da her safa da bu güzel sporun gelişmesi için gayret gösterdiler. Erciyes’in ve Kayseri’nin yanında oldular. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Her geçen gün hem kamp sayısı hem katılan sporcu sayısı hem uluslararası yarış sayısı Erciyes’ de ve şehrimizde devam ederek, artarak yoluna devam etti. Geçtiğimiz yılda Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nın takviminde uluslararası kategoride dünyada en fazla yarış yapılan Erciyes ve Kayseriydi. Bu yıl da aynı şekilde pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl ve bu yıl çok başarılı bir grafik çizmeye devam ediyoruz. Burada tabi Velo Erciyes’in performansını zikretmeden geçmek haksızlık olur. Çok yoğun bir çalışma içerisindeler. Bisiklet sporu hem şuan Erciyes’teki ve şehir merkezinde ki bazı otellerimizi tamamen dolmasına vesile oldu hem de, hem Erciyes’in hem Kayseri’nin hem de yarış yapılan bölgelerin uluslararası sahada markalaşmasına vesile oldu. Bu bir süreç tabi ki Avrupa bunu 50 yıl, 70 yıl, 90 yıl önce başlamış ve bu günlere getirmiş, çok ciddi bir marka, yarışlar, bisiklet organizasyonları gelişmiş durumda. Biz maalesef geç kaldık ama ne kadar hızlı hareket edersek o kadar kardır mantığıyla yolumuza devam ediyoruz. Biz Erciyes’te yakılan bisiklet kıvılcımını şehrimize ve bölgemize taşma etkisiyle dağılacağını, yayılacağını biliyorduk. İlk başta yaklaşık 10 sene önce yapmış olduğumuz bütün çalışmalarımızda artık şehrimize çok ciddi bir katkı sağladığını görmek bizi mutlu ediyor. Ümit ediyoruz ki artık önümüzdeki yıldan itibaren pandemi tehlikesinin de ortadan kalkmasıyla tüm dünyadan çok daha fazla sayıda profesyonel bisikletçi Erciyes’e gelip hem kamp yapacak hem sayısı daha da artacak olan uluslararası yarışlara iştirak edecekler. Dolasıyla hem şehrimize hem bölgemize ekonomik, sportif ve sosyal kültürel katkıda bulunacaklar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.