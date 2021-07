Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo: “Slovenya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum” Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Yapılmış olan çalışmalar ile zengin geçinen ülkelerden çok çalışmalar ve fedakarlık yapan bir ülkeyiz”

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo’nun katılımları ile açıldı. Açılışta konuşan Primoz Seligo, ”Slovenya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu açılış töreni gerçekleştirildi. Kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen Fahri Konsolosluğun açılış törenine, Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve vatandaşlar katıldı. Slovenya Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü yaptığı konuşmada, “Burada yeni bir ofis açıyoruz. Slovenya Cumhuriyeti, Kayseri’de ki fahri konsolosluk çalışmalarını 8 yıldır sürdürmektedir. Daha önceki ofisimiz Organize Sanayi bölgesindeydi. Slovenya Büyükelçimizin yönlendirmeleri doğrultusunda ofisimizi merkezde bir yere almak istedik. Buradaki amacımız insanlara daha iyi hizmet edebilmek” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, yaptıkları çalışmalar ile zengin olduklarını söyleyen ülkelerden çok daha fazla çalışmalar ve fedakarlıklar yapan bir ülke olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Her ülke güzeldir. Her şehir güzeldir. Ancak ülkemiz Türkiye bir başka güzel, şehrimizde çok daha güzeldir. O açıdan inşallah bu güzel ülkeden yaşayan insanlar olarak, şehrimizi daha ileri noktaya taşımak için dayanışma içerisinde, ortak kültürü ve ortak fikri önemseyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz 6 bin yıllık bir ticari geçmişi olan ve bizim için olmazsa olmaz olan Kültepe Kaniş Karum da yapılan kazılarda çıkan çek, senet, ticari anlaşma gibi verilerle adeta Kayseri’nin ipek yolu üzerinde ticari bir öneme sahip değişik medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olmanın zenginliği ile de ayrıca bir başka kazanım elde etmektedir. Cumhuriyet Meydanımıza baktığınız zaman en az 3 tane medeniyete ait eser görebilirsiniz. Kayserimiz açık bir müze niteliğindedir. Kayserimiz sanayinin merkezi olup, ticaretle anılmakla birlikte, son süreçte adeta tarım ve hayvancılık gibi zenginliklerimiz ile kültür ve diğer alanlardaki turizm zenginliği ile hele ki kayak alanında da yapılan çalışmalar ile uluslararası standarttaki kazanımları ile bizim olmazsa olmazımız olmuştur. Biz bütün bunların yanında en önemlisi varlığımızın insan olduğunu, insan faktörü olduğunu, girişimci yatırımcılarımızın olduğunu ve bu kazanımlarını da şehrimizdeki özveri ile insanların konforu için insanların hizmetleri için kullanan hayırseverliği ile bizler için gurur kaynağı olmuştur. Avrupa birliğine girme sürecinde Avrupa Birliğinde yer almaktan çok Avrupa Birliğinin standartlarını şehrimize ve insanımıza uygulamayı önemsiyor ve bu konuda da gerekli desteklerimizi esirgemiyoruz. Zaten biz kendimizin Avrupa Birliği zihniyeti içerisinde olduğumuzu bildiğimizi de buradan aktarmak istiyorum. Statü olarak da Avrupa Birliği içerisinde olduğumuzu ifade ederken, Ülkemizin de yapmış olduğu bu güzel çalışmalara destek verip orada yol alması ve sahiplenmesi de bizim için kazanım olacaktır. Yapılmış olan çalışmalar ile zengin geçinen ülkelerden çok çalışmalar ve fedakarlık yapan bir ülke ve şehiriz” dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de, “Kayseri ticaret ve turizm şehri Şehrimiz her anlamda potansiyel bir güce sahip. İhracatta ise ülkemizde ilk 11 içerisinde ama hedefimiz daha da yükseklere çıkmak. Bugün burada açılışını yaptığımız konsoloslukta Kayseri ticaretine ciddi bir katkı sağlayacak, ciddi bir hizmet sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, “Yeni açılacak fahri konsoloslukta bulunduğu için ve Slovenya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Slovenya’nın bağımsızlığının 30. Yılını kutluyoruz. 25 Haziran tarihinde 1921 yılında Yugoslavya’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Fahri konsolosumuz Harun Hasyüncü’yü tebrik ediyorum. Elçiliğimizin büyük desteği ile daha iyi işlere imza atacağına inanıyorum” dedi.

