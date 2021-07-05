Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

İHA

Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın, eski nişanlısı olduğu öğrenilen şahsı göğüsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre B.T. ile eski nişanlısı olduğu öğrenilen Alper Y. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.T., Alper Y.'yi göğüsünden bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın şüphelisi olarak B.T.yi gözaltına alırken sağlık ekipleri de yaralı Alper Y.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Alper Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ve arkadaşına ceza yağdı
YEREL HABERLER Tartıştığı dayısını tüfekle vurarak yaralayan sanığa ...
İntihar için viyadüğe çıkan şahıs ikna edildi
YEREL HABERLER İntihar için viyadüğe çıkan şahıs ikna edildi
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo: “Slovenya’nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum” Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Yapılmış olan çalışmalar ile zengin geçinen ülkelerden çok çalışmalar ve fedakarlık yapan bir ülkeyiz”
YEREL HABERLER Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara ...
Kayseri Masterler şampiyon oldu Şampiyonluk kupasını Berna Gözbaşı verdi
YEREL HABERLER Kayseri Masterler şampiyon oldu Şampiyonluk kupasını ...
Kayseri’de GSB spor okulları coşkusu
YEREL HABERLER Kayseri’de GSB spor okulları coşkusu
Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek devam edecek"
YEREL HABERLER Milletvekili Nergis: "Kayseri Şeker yoluna büyüyerek ...
Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları’na ev sahipliği yapacak Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Pandemiye rağmen çok başarılı bir grafik çizmeye devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Erciyes, Uluslararası Yol Bisiklet Yarışları’na ev ...
Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 ...
Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis
YEREL HABERLER Dayısını tüfekle yaralayan yeğene 22 yıl hapis
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi belediye ekipleri ...
Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre yerine 12 kilometre koştu
YEREL HABERLER Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle imarsız yapıları çözüme kavuşturuyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle imarsız ...
Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4’er yıl 7’şer ay hapis cezası
YEREL HABERLER Bağ evine götürdükleri şahsı yağmalayan 3 sanığa 4’er ...
Büyükşehir’in ‘Doğa Kampı’ başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘Doğa Kampı’ başladı
2021 yılı Yaz Kuran Kursları başladı
YEREL HABERLER 2021 yılı Yaz Kuran Kursları başladı
Yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu
YEREL HABERLER Belediye iştiraklerine 2. yıl ücret zammı belli oldu
KASKİ, altyapı hatlarını 'Görüntüleme Robotu' ile kontrol altında tutuyor
YEREL HABERLER KASKİ, altyapı hatlarını 'Görüntüleme Robotu' ile ...
Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma Terör Örgütü şüphelisi 13 kişiyi yakaladı
Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı
Başkan Büyükkılıç, ilk yüz yüze eğitim gününde kursiyerleri yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, ilk yüz yüze eğitim gününde ...
Yıldırım Beyazıt’a yeni yollar, kavşak ve otoparklar yapılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım Beyazıt’a yeni yollar, kavşak ve otoparklar ...
Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı
YEREL HABERLER Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı
Tomarza'da Yaz Kuran Kursları tüm camilerde başladı
YEREL HABERLER Tomarza'da Yaz Kuran Kursları tüm camilerde başladı