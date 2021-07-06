ERÜ ile KAYSO arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) arasında Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerin sanayide yarı zamanlı çalıştırılması ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilen eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

KAYSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ERÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, ERÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Salgın ile KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan ERÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Salgın, amaçlarının sanayiciler ile uluslararası öğrencileri buluşturmak olduğunu belirterek, protokol hakkında bilgiler verdi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da şehrin dinamikleri ile ortak projeler yapmaya önem verdiklerini söyledi. Rektör Çalış, şunları kaydetti:

“Erciyes üniversitesi olarak her zaman kampüste değil, sahada üniversite olacağız dedik. Bu bağlamda da şehrimizin dinamikleri ile odalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile ortak projeler yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Sanayicilerimizin talebi olarak uluslararası öğrencilerimizin eğitimöğretimlerinin bir kısmını onların yanında geçirmeleri bir nevi stajlarını onların yanlarında yapmaları için bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz bizim kültür elçilerimiz. Mezun olduklarında kendi ülkelerinde bizim burada yürütülen faaliyetleri, sanayicilerimizin iş kollarının tanıtımını yapacaklar. Aynı zamanda da sanayicilerimiz ile de kendi ülkeleri arasında bir köprü olacaklar. Bu köprüyü sağlamak içinde böyle bir projenin çok önemli olduğunu bizde gördük. Sanayicimizin bu talebinin bizimde aradığımız bir fırsat olduğunu gördük. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise imza töreninde yaptığı konuşmada protokolün önemine dikkat çekti. Büyüksimitçi, “Üniversitemizde ciddi sayıda uluslararası öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz, hem ana dilini konuşabildiği gibi, burada da Türkçeyi öğreniyorlar. Aslında bakarsanız iş dünyasının en büyük ihtiyacı olan yurtdışı ile iletişim konusunda ciddi bir şekilde bu protokol fayda sağlayacak. Kültürel olarak da ülkeleri tanımak içinde çok kıymetli. Gerekli alt yapıyı sağ olsun Sayın Rektörümüz hallettiler. Bugün imzaladığımız bu protokolle gönül rahatlığı ile sanayicilerimiz, öğrenci arkadaşlarımızı istihdam edebilecekler. Daha da önemlisi, mezun oldukları zaman ülkelerine döndüklerinde hem Kayserimizi, hem de ülkemizi çok iyi tanıtacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi protokole imza attı. Protokol kapsamında, ERÜ’de eğitim gören uluslararası öğrencilerden yarı zamanlı çalışmak isteyen ve bu hususta gerekli izinleri de almış ya da alabilecek durumda olanlar, protokol çerçevesinde sanayicilerin dil bilen eleman ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayacak.

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