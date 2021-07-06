Başkan Büyükkılıç: "Biyogaz tesisi bir dönüm noktası"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin en büyük dönüştürülebilir enerji ve tarım projesi bünyesinde çevre dostu bir anlayışla projelendirdikleri biyogaz tesislerinde elektrik üretimine başlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Biyogaz tesisi bir dönüm noktasıdır” dedi.

Başkan Büyükkılıç, 29 Haziran itibariyle elektrik üretimine başlayan Beydeğirmeni Biyogaz Tesisleri’nde Daire Başkanları Ali Süslü ve Hakkı Alp ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, reaktör alanları ile motor odalarındaki incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, Kayseri’yi her açıdan çok önemsediklerini ve gelecek nesillere çevre açısından tertemiz bir Kayseri bırakmak istediklerini kaydetti. Biyogaz teknolojisinin organik kökenli atık ve artıklardan hem enerji elde edilmesine hem de atıkların toprağa kazandırılmasına imkan verdiğini anlatan, aynı zamanda da ucuz ve çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağı sağladığına dikkati çeken Başkan Büyükkılıç, atıkların geri kazanımına çevreye sağlayacağı katkı açısından özel bir önem verdiklerini ifade etti. Santral binası, idare binası ve 2 adet reaktörün yapımı tamamlanarak elektrik üretimine başlanan tesisin çok hızlı bir şekilde hayata geçtiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Samimi olarak söylüyorum, ihaleyi yaptığımız süreçte yetişir mi diye içimde bir kaygıyla kamuoyuna bu sözü verirken mahcup olur muyuz diye üzerinde duruyor ve önemsiyordum. Çünkü bize yakışan verdiğimiz sözde durmak ve zamanında işi bitirmek. Hakikaten firma da tecrübeli, bu işi bitireceklerini bildikleri için bu tarihleri verdiklerini görünce de sevindim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tesisin 29 Haziran itibariyle üretime geçip, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’na (YEKDEM) bağlanmış olması ve biyogaz üzerinden elektrik üretiminin başlamış olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayarak, “Hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimize çevreci anlayışı ile böyle bir tesisi kazandıran hem firmamıza hem de belediyemiz ekibine teşekkür ediyorum. Demek ki iyi niyetli ve gayretli olursanız, dürüstçe işlemlerinizi yürütürseniz sonuçta ürün ortaya çıkıyor, herkesin yüzü gülüyor” diye konuştu. Bu tesisin bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Büyükkılıç, açıklamasında “Bizim çöplerden olan atıklarımızı değerlendirip 6 megavatlık enerji potansiyelimizin olduğunu zaten kamuoyu biliyor. Bundan ayrı olarak hayvansal ve doğal, organik atıkları değerlendirmek suretiyle bu enerjinin sağlanması ve çevreci anlayış ile çevre kirliliğinin giderilmesi bizim için dönüm noktası. Önceden ‘Bu gübreleri atıkları ne yapacağız’ diye düşünürken, şimdi profesyonelce ortaya çıkan bir ürün var” ifadelerini kullandı.

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