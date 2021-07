Başkan Büyükkılıç’tan yatırımcılara destek mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluk Ofisi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “İhracatımızı daha da arttırmak için yatırımcılarımıza yerel yöneticiler olarak ne gerekiyorsa her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” mesajı verdi.

Açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Slovenya Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Kayseri’ye aidiyet duygusunu geliştirme ve onu gündemde tutma yönünde çaba sarf ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Her fırsatta şehrimiz tanıtmak, bu güzel şehre olan aidiyet duygumuzu, sahiplenme duygumuzu her zaman gündeme taşımak, bizler de bu şehrin yöneticileri, hizmet edenleri olarak şehrimizi aidiyet duygusuna layık konuma getirme yönünde daha fazla gayret göstermek üzere sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Tabi her ülke güzeldir. Her şehir güzeldir. Ancak ülkemiz Türkiye bir başka güzel, şehrimizde çok daha güzeldir. O açıdan inşallah bu güzel ülkede yaşayan insanlar olarak, şehrimizi daha ileri noktaya taşımak için dayanışma içerisinde, ortak kültürü ve ortak fikri önemseyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Kayseri’nin endüstri ve ticaretin de merkezi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak yatırımcılara her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını dile getirerek açıklamasında, “İhracatımızı yeterli bulmamaktayız. Yatırımcılarımıza yerel yöneticiler olarak ne gerekiyorsa her türlü katkıyı sağlamakta var olduğumuzu bir kez daha buradan paylaşmaktayız. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin güzel insanlarını seviyoruz. Onlar da bizleri seviyor. Umarım ve inşallah ekibimizle, kadromuzla, dayanışma içerisinde, sağduyu ile birlikte bu şehri daha iyi noktalara taşır, bizi seven güvenen hemşehrilerimize layık oluruz” ifadelerini kullandı.

