Kayseri'de terör örgütü üyesi kadın yakalandı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu L.H.Ö. isimli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.´nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde olduğu belirlenen L.H.Ö.´yü düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-07-06 14:31:16



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