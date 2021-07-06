DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kadın adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 2 kadın adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından, gerekli işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.