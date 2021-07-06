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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç Ankara’da 288 milyon TL’lik imzayı attı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde Kayseri'yi ilgilendiren 288 milyon TL'lik destek anlaşmasına imza attı.

Başkan Büyükkılıç Ankara’da 288 milyon TL’lik imzayı attı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'nde Kayseri’yi ilgilendiren 288 milyon TL’lik destek anlaşmasına imza attı.
ATO Congresium'da düzenlenen Avrupa Birliği'nin, Türkiye'deki mülteciler için mali yardım programı kapsamında İLBANK ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni’ne Başkan Büyükkılıç ile beraber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakan yardımcıları, milletvekilleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouamé, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Serge Snrech, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ile İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ve üst düzey yöneticiler ile 15 belediye başkanı katıldı.
Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, program kapsamında belediyeler ile birlikte yoğun bir mesai harcandığını belirterek, “Yerel yönetimlerimizle birlikte atacağımız imzalarla 15 belediyemiz için 5 milyar 800 milyon TL yatırım ile 40 projemizi başlatmış bulunuyoruz. 2.5 milyon Suriyeli misafirimizin de yer aldığı 20 milyon kardeşimize, vatandaşımıza hizmet sunacak projelerimizi başlatıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da ülkede sığınmacılara yönelik, güvenlik, sağlık, barınma ve eğitim gibi temel hizmetlerin en etkin şekilde sunulduğunu ifade etti. Oktay, finansman anlaşması yapacak olan belediyelerin, insan odaklı yaklaşımın en iyi örneklerini verdiğini söyledi.
Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir ve İLBANK yöneticileri arasında Kayseri’de yürütülecek projelerin anlaşmalarını sağlamak amacıyla imzalar atıldı.
Kayseri Merkez Atıksu Arıtma Tesisi İkinci Kademe Projesi kapsamında 140 milyon lira hibe, 148 milyon lira kredi olmak üzere 288 milyon liralık destek sağlanacak.
Başkan Büyükkılıç, kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla yerel yönetimlerin yanında her zaman yer alan başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere, İLBANK’a ve tüm yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

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