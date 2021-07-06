Başkan Esat Öztürk LGS birincisini tebrik etti

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2021 LGS’ de 492,998 puan alarak yüzde 0,03’ lük yüzdelik dilime giren Yahyalı Fatih İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Kürtüncüoğlu’nu makamında kabul etti.

Yahyalı Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen kabule Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Milli Eğitim Şube Müdürü Hamdi Koçak, Okul Müdürü Kadir Çamlı, ve İbrahim Kürtüncüoğlu katıldı.

Başarılı öğrenci ile bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Başkan Esat Öztürk, “ Öğrencimiz elde ettiği başarıyla ilçemizin gururu oldu. Öncelikle kendisini, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi ve ailesini yürekten kutluyorum. İlçe olarak eğitimde güzel bir yerdeyiz. Bu konuda gayretleri olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün öğrencimizi atınla ödüllendirmek istiyorum. Öğrencilerimiz şunu unutmasınlar. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu her yerde aynıdır. Bir gayret varsa, bir emek varsa başarı kendiliğinden gelecektir. Öğrencilerimiz yaz tatilini mutlaka okuyarak geçirsinler. Biz başarılı olmuş ve üst mevkilere gelmiş hemşehrilerimizi görünce gururlanıyoruz. Bu gururumuza da öğrencilerimizin ortak olmasını istiyorum. Bizler her zaman üzerimize düşen görevi yapmayı hazırız” İfadelerini kullandı.

Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı’ da eğitim camiasına verdiği destekten dolayı Başkan Öztürk’e teşekkür ederek, “ Öğrencimizin üzerinde emeği olan idarecilerimize, öğretmenlerimize ve ailemize teşekkür ediyorum. İlçemizde kurumlar arası güzel bir iş birliği var. Velilerimizin desteği çok fazla. Biz bu desteklerle başarılı oluyoruz. Sayın başkanımı da bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

LGS Yahyalı Birincisi İbrahim Kürtüncüoğlu’ da konuşmasında, “Başarımı aile desteğine, öğretmenlerimin gayretine ve kendime olan inancıma borçluyum. Başarı için bol bol ders çalışmak gerekiyor. Sınav senesi zorlu geçti. Ben sıvam sonucumdan memnunum. Hayallerimi gerçekleştirebileceğim. Herkesin hayallerini gerçekleştirmesi gayretli olması gerekiyor” diye konuştu.

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