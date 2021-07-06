Selçuklular Melikgazi’ye bir daha geliyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Selçuklu'yu en iyi şekilde temsil etmek için proje çalışmalarımız devam ediyor"

Turizmin canlanmasına yönelik projeler geliştiren Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Meydanı ve Anıtı Projesi için görücüye çıkıyor. Proje ili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Selçuklu'yu en iyi şekilde temsil etmek için proje çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri için, Melikgazi için ne yapabilirsek hepimiz için faydalı diye diye düşünüyorum. Özellikle günümüzde birçok konuda artık turizm söz konusu. Şuanda Kayseri bölge olarak denizi olmaması, büyük şehirlere yakın olmaması sebebiyle biraz dezavantajlı durumda. Bundan dolayı şehirle ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırılmış. Bir tanesi biliyorsunuz Erciyes planı. Kapadokya ve Erciyes arasında bağlantı kurarak Kapadokya’ya gelen turistlerin Kayseri’ye uğraması ve burada zaman geçirmesi önemli. Hele hele eticaret başladıktan sonra pandemide gördük artık insanlar alışverişi bile esnafa gitmeden internet üzerinden yapabiliyor. Dolayısıyla turizmi bizim bir şekilde hareketlendirmemiz lazım. Bu sağlık turizmi olabilir, inanç turizmi olabilir, kültür ve sosyal konularda turizm olabilir. Bununla ilgili ne yapabilirizi masaya yatırdığımızda benim seçimlerde de dile getirdiğim konulardan bir tanesi Büyük Selçuklu Devleti ortaya çıkıyor" dedi.



Başkan Palancıoğlu Kayseri'deki birçok eserin Selçuklu döneminden kaldığını söyleyerek, "Biliyorsunuz buradaki birçok eserler Selçuklu’dan kalma. Dolayısıyla burayı Selçuklu şehri olarak biliyoruz. İsmini Selçuklulardan alan bir ilçemiz. Birçok Selçuklu eserinin bulunduğu yer. Dolayısıyla Selçukluyu vefa olarak anmak, Türkleri anmak, buradaki Selçuklu varlığını aktarmak ve Selçuklu’yu en iyi şekilde şehrimizde temsil etmek için yapılabilecekleri masaya yatırmıştık. Bu kapsamda bir Selçuklu Meydanı ve Selçuklu Anıtı yapalım istedik. Bunu da kamuoyunun beğenisine sunarak uygun görülürse bu tür projeleri yapalım istedik. Bu kapsamda sosyal, sanatsal, kültürel boyutta olduğu için paylaşmakta fayda gördük. Selçuklu denince akla samimiyet, güven, mücadele geliyor. Bu kapsamda Selçuklu’nun çift başlı kartalı her zaman gücü temsil eden bir öğe olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çift başlı kartal olacak şekilde bir meydan ve anıtı görüştük. Uygun gördük, bunu kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bunun henüz yapılıp yapılmayacağına ve yerine karar verilmedi. İnşallah bu çalışmalardan sonra karar verilecek" ifadelerini kullandı.



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