Selçuklular Melikgazi’ye bir daha geliyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Selçuklu'yu en iyi şekilde temsil etmek için proje çalışmalarımız devam ediyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklular Melikgazi’ye bir daha geliyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Selçuklu'yu en iyi şekilde temsil etmek için proje çalışmalarımız devam ediyor"

İHA

Selçuklular Melikgazi’ye bir daha geliyor Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: “Selçuklu'yu en iyi şekilde temsil etmek için proje çalışmalarımız devam ediyor"

Turizmin canlanmasına yönelik projeler geliştiren Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Meydanı ve Anıtı Projesi için görücüye çıkıyor. Proje ili bilgiler veren Başkan Palancıoğlu, “Selçuklu'yu en iyi şekilde temsil etmek için proje çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda basın toplantısı düzenleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri için, Melikgazi için ne yapabilirsek hepimiz için faydalı diye diye düşünüyorum. Özellikle günümüzde birçok konuda artık turizm söz konusu. Şuanda Kayseri bölge olarak denizi olmaması, büyük şehirlere yakın olmaması sebebiyle biraz dezavantajlı durumda. Bundan dolayı şehirle ilgili yapılacak çalışmalar masaya yatırılmış. Bir tanesi biliyorsunuz Erciyes planı. Kapadokya ve Erciyes arasında bağlantı kurarak Kapadokya’ya gelen turistlerin Kayseri’ye uğraması ve burada zaman geçirmesi önemli. Hele hele eticaret başladıktan sonra pandemide gördük artık insanlar alışverişi bile esnafa gitmeden internet üzerinden yapabiliyor. Dolayısıyla turizmi bizim bir şekilde hareketlendirmemiz lazım. Bu sağlık turizmi olabilir, inanç turizmi olabilir, kültür ve sosyal konularda turizm olabilir. Bununla ilgili ne yapabilirizi masaya yatırdığımızda benim seçimlerde de dile getirdiğim konulardan bir tanesi Büyük Selçuklu Devleti ortaya çıkıyor" dedi.

Başkan Palancıoğlu Kayseri'deki birçok eserin Selçuklu döneminden kaldığını söyleyerek, "Biliyorsunuz buradaki birçok eserler Selçuklu’dan kalma. Dolayısıyla burayı Selçuklu şehri olarak biliyoruz. İsmini Selçuklulardan alan bir ilçemiz. Birçok Selçuklu eserinin bulunduğu yer. Dolayısıyla Selçukluyu vefa olarak anmak, Türkleri anmak, buradaki Selçuklu varlığını aktarmak ve Selçuklu’yu en iyi şekilde şehrimizde temsil etmek için yapılabilecekleri masaya yatırmıştık. Bu kapsamda bir Selçuklu Meydanı ve Selçuklu Anıtı yapalım istedik. Bunu da kamuoyunun beğenisine sunarak uygun görülürse bu tür projeleri yapalım istedik. Bu kapsamda sosyal, sanatsal, kültürel boyutta olduğu için paylaşmakta fayda gördük. Selçuklu denince akla samimiyet, güven, mücadele geliyor. Bu kapsamda Selçuklu’nun çift başlı kartalı her zaman gücü temsil eden bir öğe olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çift başlı kartal olacak şekilde bir meydan ve anıtı görüştük. Uygun gördük, bunu kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bunun henüz yapılıp yapılmayacağına ve yerine karar verilmedi. İnşallah bu çalışmalardan sonra karar verilecek" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Esat Öztürk LGS birincisini tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Esat Öztürk LGS birincisini tebrik etti
Başkan Büyükkılıç Ankara’da 288 milyon TL’lik imzayı attı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç Ankara’da 288 milyon TL’lik imzayı ...
DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER DEAŞ mensubu 2 kadın adliyeye sevk edildi
Kayseri'de terör örgütü üyesi kadın yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de terör örgütü üyesi kadın yakalandı
In Kayseri, 2 brothers who got into wrong marathon, ran 12 kilometers instead of 800 meters
YEREL HABERLER In Kayseri, 2 brothers who got into wrong marathon, ...
FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay ...
İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı
YEREL HABERLER İSO İkinci 500 listesinde 12 Kayseri firması yer aldı
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
YEREL HABERLER UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Başkan Büyükkılıç’tan yatırımcılara destek mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan yatırımcılara destek mesajı
Kocasinan Belediyesi’nden kurban bayramı öncesi hummalı çalışma
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden kurban bayramı öncesi ...
Yerköyspor Futbol Akademisi’nden Yahyalı Devlet Hastanesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Yerköyspor Futbol Akademisi’nden Yahyalı Devlet ...
Başkan Nursaçan Türkiye’nin en büyük ikinci 500 firması arasına giren sanayicileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan Türkiye’nin en büyük ikinci 500 ...
Talas’ta meclis üyelerine görsel brifing
YEREL HABERLER Talas’ta meclis üyelerine görsel brifing
Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı HADAK Zirve Tırmanışı 15 Temmuz Şehitleri için yapılacak
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı ...
Evinin bahçesine yaptığı kulübelerde 70 köpeğe bakıyor
YEREL HABERLER Evinin bahçesine yaptığı kulübelerde 70 köpeğe ...
Başkan Büyükkılıç: "Biyogaz tesisi bir dönüm noktası"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Biyogaz tesisi bir dönüm noktası"
AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı
YEREL HABERLER AGÜ’de Mezuniyet Heyecanı
Yasada aşıya itiraz yok Avukat Emir Akpınar: “Çocuğun üstün yararı söz konusu olduğunda aşı için anne-babanın rızası aranmaz”
YEREL HABERLER Yasada aşıya itiraz yok Avukat Emir Akpınar: “Çocuğun ...
PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER PKK'lı terörist saklandığı evde yakalandı
Kayseri'nin ilk TOHM Cimnastik sporcusu Melih Dumlu oldu
YEREL HABERLER Kayseri'nin ilk TOHM Cimnastik sporcusu Melih Dumlu ...
ERÜ ile KAYSO arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı
YEREL HABERLER ERÜ ile KAYSO arasında 'İş Birliği Protokolü' ...
Başkan Çopuroğlu: “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: “STK’larla sırt sırta diyaloğumuz ...
Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Eski nişanlısı tarafından bıçaklanan adam ağır ...