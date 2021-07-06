Geri Gönderme Merkezi'nde zehirlenme şüphesi Sınır dışı edilmemek için sabunları yutmuşlar

Kayseri'de bulunan Geri Gönderme Merkezi'ndeki çok sayıda yabancı uyruklu şahıs, zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Göç İdaresi Gömeç Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan yabancı uyruklu şahıslar rahatsızlanınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Merkeze gelen sağlık ekipleri tarafından ilk bilgilere göre 10 kişi 'zehirlenme' şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin Geri Gönderme Merkezi'ndeki incelemeleri sürüyor.



Sınır dışı edilmemek için sabunları yutmuşlar

Öte yandan, Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada sınır dışı edilme işlemleri başlatılan 16 yabancı uyruklu şahsın sabunları yutmaya çalıştığı ifade edilerek, "Geri gönderme merkezimizde bulunan 16 Pakistan uyruklu misafirimiz sınır dışı işlemleri başladıktan sonra kişisel temizlik için verilen sabunları yutmaya çalışarak hastaneye sevk edilme girişiminde bulunmuşlardır. İlgililerin sağlık durumları ile ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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