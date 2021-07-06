Kayserili gençler deniz kampına gidiyor

0510 Temmuz 2021 tarihleri arasında Mersin Silifke’de yapılacak olan Deniz Kampına 40 genç uğurlandı.

Mersin, Türkiye’nin birçok ilinden gelen gençlerin 'Bir kardeşlik iklimi' adı altındaki buluşmalarına ev sahipliği yapacak. Kayseri’den katılan 1213 yaş grubundaki gençler paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğe katılarak dolu dolu bir kamp dönemi geçirecekler.

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