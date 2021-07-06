Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kadın, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgüt üyesi oldukları belirlenen Suriye uyruklu 2 kadın, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-07-06 19:30:50



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