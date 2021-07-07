Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı

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Hes Kablo Kayserispor’da Denis Alibec ve Daniel Avramovski takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda iki oyuncu izinden döndü. Rumen forvet Denis Alibec ve Kuzey Makedonyalı Daniel Avramovski Kayseri’ye gelerek takıma katıldı. Takımdan ayrı düz koşu yapan iki oyuncu bir kaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacakları kaydedildi.

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