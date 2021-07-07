Normalleşmeyle birlikte mesire alanlarına yoğun ilgi

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanı, normalleşme ile vatandaşların akınına uğradı.

1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine başlayınca vatandaşlarda doğal güzelliklere akın etti. Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan doğa harikası Büğüleyen mesire alanına da ilgi gösteren vatandaşlar, doyumsuz güzellikleri barındıran alanda keyifli anlar geçirdi.

Soysallı Mahallesi içerisinde bulunan ve Erciyes’te eriyen karların karların oluşturduğu göleti ile kendine hayran bırakan ‘Saklı Bahçe’ olarak da bilinen Büğüleyen mesire alanına özellikle hafta sonlarında yüzlerce vatandaşlar geliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.