6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de 6 aylık eşi A.Ç.´yi (32), ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışmada çenesine tokat atarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Rüstem K. (32), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl 11 Haziran´da merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. 6 aylık evli olan A.Ç. ve Rüstem K. çifti arasında ailevi meseleler yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem K., eşinin çenesini sıkarak tokat attı. A.Ç.´nin şikayeti üzerine Rüstem K. hakkında `yaralama´ suçundan dava açıldı. Dava sürerken, taraflar boşandı.
Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında A.Ç. ile Rüstem K. hazır bulundu. Şikayetçi olmadığını söyleyen A.Ç., "Yüzüme vurdu. Boğazımı sıktı. `Seni öldürürüm´ dedi. Şikayetçi değilim" dedi.
Eşini darp etmediğini iddia eden sanık Rüstem K. ise, "Sadece çenesini tuttum. Vurmadım. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.
Hakim, sanık Rüstem K.´yi, `yaralama´ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkaları nedeniyle cezasını ertelemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-07-07 16:11:13
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