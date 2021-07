Başkan Akay: “Biz çiftçimizin emanetlerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam etmek istiyoruz” Kayseri Şeker’in 68. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Şeker’in 68. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda konuşan Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Biz çiftçimizin emanetlerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Kadir Has Şehir Stadyumu’nda yapılan genel kurula mevcut başkan Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayı Erkan Öztürk ile yönetim kurulu adayları, çiftçiler ve basın mensupları katıldı.

Çiftçinin emanetine sahip çıktıklarını ve çiftçinin de Kayseri Şeker’i özveri ile sahiplendiğini söyleyen Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Sayın Divan Başkanı ve Üyeleri, Kayseri Tarım ve Üyeleri, İl Müdürlüğünün değerli görevlileri, saygıdeğer misafirler değerli basın mensupları. Boğazlıyan’dan, Bünyan'dan, Çandır'dan, Develi'den, Gemerek'ten, Kayseri Merkez'den, Sarıoğlan, Şarkışla, Yenifakılı, Yenipazar Yeşilhisar Bölgelerimizden, ilçelerden, köylerden, üretim bölgelerimizin dışında da ortamız olarak kadınerkek, yaşlı genç akın akın teşrif eden aziz çiftçi kardeşlerim, Kayseri Pancar Kooperatifimizin 68. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Hepinizi şahsım, Yönetim ve Denetim kurulumuzun saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gönlünüze, ayaklarınıza sağlık. Bu vesile ile genel kurulumuzun, Türk Tarımına, Şeker Sanayiine, 6 il, 41 ilçe ve 420 köyde böyle geniş bir coğrafyada ekmeğini alın teri ile helalinden kazanan tüm çiftçilerimize, çalışanlarımıza iş ortaklarımıza, paydaşlarımıza hayırlı olmasını, hayırla sonuçlanmasını diliyorum. 10 yıldır en demokratik, en seviyeli, en medeni, en coşkulu ve en yüksek katılımlı genel kurulları hep birlikte yaptık. Bu genel kurulumuzun da aynı anlayışla ülkemize güzel mesajlar ve görüntüler oluşturarak bizlere yakışan bir vakarla yapılacağına inanıyorum. Aziz çiftçi kardeşlerim sizlerle gönül birlikteliğimiz ve gönül yolculuğumuz bundan 10 sene önce Kayseri Pancar Kooperatifinin üzerinde karabulutların dolaştığı, Kayseri Şeker'in kapısına kilit vurulmak üzere olduğu bir zamanda başladı. Ağustos 2011'de yapılan 58. Olağan Genel Kurul bizim genel kurulumuzdu ve açılış konuşmamda şunları söylemiştim; "Türk Çiftçisi ekonomik refaha kavuşmadan, ülkemizin kalkınmış olmasından bahsetmek söz konusu olamaz. Bu kalkınmanın ilk şartı tarımı ve tarıma dayalı sanayii geliştirmektir. Bildiğiniz gibi Şeker Pancarı, katma değer oluşturma noktasında önde gelen bir üründür. Özellikle bölgemizde Şeker Pancarı tarımı daha da öne çıkmaktadır. On binlerce çiftçi, bu ürün ile ailesini geçindirmekte ve gelir seviyesini yükseltmeye çalışmaktadır. Biz sizin emanetinize sahip çıkıyoruz, sizler de özveri ile sahiplendiğinizi gösterdiniz. Acınızı acı, mutluluğunuzu mutluluk edindik” dedi.

Başkan Akay, Kayseri Şeker’e saldıranlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İşte bu anlayışı bundan sonrada devam ettirmenizi istiyor ve bekliyoruz. Bu sayede bizim emeklerimiz zayi olmasın, sizin menfaatlerinizin zedelenmesin. Günü birlik ihtiyaç ve istekler yerine, uzun vadeli çıkarlarınızı koruyun. Traktörünüze, evinize sahip çıktığınız gibi genel Kooperatifinize ve fabrikanıza da sahip çıkın. Bu kuruluşlar iş bilmezlerin, kötü niyetlerin, menfaat şebekelerinin eline teslim etmeyin. Dün dedelerinize, babalarınıza, bugün size hizmet veren bu kuruluşlar, yarın çocuklarınıza, torunlarınıza hizmet versin” demiştim. Aradan 10 sene sonra yine aynısını diyorum. Yine 5 Ağustos 2014 tarihinde yapılan 61. Genel Kurulda; "Siz, bizi emanetinize sahip çıkmak için görevlendirdiniz, bize buna layık gördünüz. Biz de sizin güveninize layık olmak için bütün gücümüzle, bilgimiz tecrübemizle çalışıp gayret ediyoruz. Biz sizin derdinizi dert edindik. İşinizi iş edindik. Sizinle üzülüp, sizinle güldük. Emanetinizi omuzladık, bataktan büyük bir başarı ortaya çıkardık. Haksızlık gitti, adalet geldi. Şaklabanlık gitti, ciddiyet geldi. Riyakârlık gitti, samimiyet geldi. Savurganlık gitti, tasarruf geldi. Dümencilik gitti, şeffaflık geldi. İş bilmezlik gitti, beceri geldi. Yalan, dolan gitti, dürüstlük geldi. Fabrikalar bir ailenin değil, bütün çiftçinin malı oldu. Fabrikanın bütün kapıları çiftçiye açıldı. Bütün imkânları çiftçiye döndü" demiştim. Aradan geçen 7 sene sonra aynısını diyorum. Aziz çiftçim. Geçmişini unutanın, geleceğinden olmaz. Geçmişteki sorunlar ve travmaları unutmayın. Bununla birlikte daha da iyi bir şekilde yetiştirilmek için; birlik, bütünlük içerisinde daha büyük gayretle işlerimizi yürütmek ve başarmak zorundayız. Biz bugüne kadar çiftçimiz arasında bir ayırım yapmadan hakkaniyetli bir yönetim sergiledik inşallah bundan sonrada böyle olacak. Şeker Sektörü genel bir sorun yaşıyor. Ancak biz farklılığımızı ortaya koyarak Kooperatif ve fabrikanın gücü ile bu sorunlardan aziz çiftçilerimizin olumsuz etkileri için her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün gelinen bilgiler Kayseri Pancar Kooperatifinin çiftçileri herkes tarafından gıpta ile izleniyor. İnşallah bu başarıyı ve güzelliği hep birlikte daha fazla geliştireceğiz. İçinde bulunduğumuz nimetin farkında olarak, bu nimete şükrederek elimizdekini korumalıyız. Sizlerin hep birlikte bu anlayışa sahip olduğunuzu biliyorum. Emaneti ehli ellere teslim etmek herkesin görevidir. Bu konuda gereken dikkati göstereceğimize inanıyorum. Bizler bugüne kadar emanetinize sahip çıktığımız için; Kooperatif ve fabrikadan haksız beklentisi olanlar, Kayseri Şekeri yok etmek isteyen işbirlikçileri ve kötü niyetliler bizlere yönetimimize ve kuruluşlarımıza hayasızca saldırmakta, iftira, yalan dolan ile algı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu saldırılara bugüne kadar pabuç bırakmadık. Siz Aziz Çiftçilerimizin malı bu kuruluşları korumak için yılmadan, korkmadan başarımızı artırarak işimizi geliştirerek ve yükselterek mücadele verdik. Siz şayet değer bulup bize emanetinizi yeniden verirseniz; yine aynı anlayışla çiftçinin ekmek mücadelesinde sizinle birlikte olmaya ve bu mücadeleyi sürdürmeye azimliyiz. Bizlere yapılan kalleşçe saldırılarla ilgili bir örnek sunmak istiyorum. Kartallar, bilirsiniz kuşların en asilleridir. Uçan kuşlardan Kartallara saldırma cüretinde bulunanlar ise kargalardır. Kargalar, saldırısını kartalların sırtına konup boyunlarını gagalamak şeklinde gerçekleştirirler. Yani kalleşçe, arkadan saldırarak. Kartallar bu durumda kargalarla mücadele edemezler. Ancak asaletine uygun bir tepki göstererek yükselmeye başlarlar. Kartallar yükseldikçe, sırtında taşıdığı karga oksijensiz ve nefessiz kalmaya başlar ve bir müddet sonra Kartalın sırtından düşer. İşte Kooperatif ve Kayseri Şeker'e saldıran karga sürüleri ile mücadele etmek için daha fazla başarmaya, daha fazla büyümeye, daha fazla gelişmeye ihtiyaç var. Biz bunları yapıp yükseldikçe, kalleşçe saldıranların nefesleri kesilecek ve sırtımızdan, yakamızdan düşeceklerdir. Aşık Seyrani diyor ki; Benden selam söylen çattım çanağa, kokmadıktan sonra gül güllenmesin. Sokmayın kargayı gül kokan bağa, gübre mübtelası, bülbüllenmesin. Sizlerde gübre müptelalarını, gül kokulu kuruluşlarımıza sokmayın. Ekmeğinize, emeğinize kasdetmekten başka amaçları olmayanlara fırsat vermeyin. Sizleri tekrardan saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Genel kurulumuzun ve yapılacak serginin hayırla sonuçlanmasını diliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.”

Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkan Adayı Erkan Öztürk ise, “2017 yılında bu fabrikanın borcu bitmişti. 2018 yılında da 2019 yılında da 2020 yılında da para kazandı burası. Peki 2021’de kazanılan paralar nerede? Bir yatırım ve ya yapılan bir şey yok. Burada çocuklarınızın rızkı var. Oy verirken elinizi vicdanınıza koyun” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçiler ile fotoğraf çektiren Başkan Hüseyin Akay, daha sonra sandıkta oyunu kullandı.

