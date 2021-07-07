Kocasinan’da bir günde 27 çift mutlu yuvaların temelini attı

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Kocasinan’da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 27 çift, 07.07.2021 tarihinde hayatlarını birleştirdi.



Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı içerisinde açık havada her 15 dakikada gerçekleşen nikah törenleri, evlenen çiftlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle evlilik kurumunun devam etmesi ve aile bağlarının güçlenmesi için projeler üreten Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerini, verdiği hediyelerle taçlandırdı.



Açık havada evlenen çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



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