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İntihar girişiminde yeni moda: ‘Viyadük’

İHA

İntihar girişiminde yeni moda: ‘Viyadük’

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Derevenk Viyadüğü mevkide son 1 haftada 2 kişi intihar girişiminde bulundu.
İlçeye bağlı Derevenk Viyadüğü’nde hafta başında bir şahsın intihar etmek için viyadüğe çıktığını gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek güvenli bölgeye aldı. Şahıs, tedavisinin yapılması için ambulansa bindirildi.
Yine aynı şekilde dün gerçekleşen olayda, viyadük yakınındaki kayalıklarda bir kız çocuğu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklara çıkan H.C.(15), ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları ile bulunduğu yerden indirilerek karakola götürüldü.
Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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