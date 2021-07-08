Kayserispor 4 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, altyapıdan 4 oyuncu ile 3’er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. U19 takımında forma giyen Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Enes Koçoğlu ve Emincan Uysal ile sözleşme imzalayan SarıKırmızılılar ilerleyen günlerde oyuncuları A takım kadrosuna katacak. Başkan Berna Gözbaşı imza töreninde yer aldı.
SarıKırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Emincan Uysal ve Enes Koçoğlu ile 20232024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.