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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçan traktörün 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Karasu Deresi mevkide meydana gelen olayda Umut T. (19) idaresindeki 38 AC 684 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçtu. Meydana gelen kazada Umut T. ağır yaralanırken, tarlada çalışan bir şahıs yaralı sürücüyü kendi aracı ile ambulansa götürdü.

Ambulansa alınan Umut T., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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