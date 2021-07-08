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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu’nda sona yaklaşıldı

İHA

Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu’nda sona yaklaşıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi’nde Melikgazi Belediyesi ve hayırsever ile birlikte yapılan Mihriban Fatma Altuntaş Anaokulu’nun inşaatını inceledi.
İlçede birçok yatırımın hayata geçtiğini, ihtiyaçların giderilmeye başladığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Her mahallemizde elimizden geldiğince farklı hizmetleri yapıyor, ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Esentepe Mahallemizde de bir anaokulu ihtiyacı vardı. Sağolsun hayırseverimiz Muzaffer Amca eşi ve annesinin adına bir anaokulu yaptırıyoruz. Son aşamaya geldik. Rengarenk çok güzel bir 7 derslikli okul ortaya çıktı. 1 ay içinde kalan işleri tamamlayıp peyzajına başlayacağız. İnşallah yeni eğitim ve öğretim döneminde buradaki çocukların yüzü gülecek. Güzel bir hizmet oldu. Hayırseverimize, mimarımıza ve emek verem belediye personelimize çok teşekkür ederim. Çocuklar bizim geleceğimiz. İnşallah onlar için daha güzel projeleri Melikgazi’mize kazandıracağız.” dedi.
2 milyon 500 bin TL yatırım bedeline sahip olan anaokulunda 7 derslik, faaliyet etkinlik odası ve yemekhane bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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