Karadut Beste Yarışması’nda sonuçlar açıklandı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri ve Talas temalı ‘Karadut Beste Yarışması’nda dereceye giren eserler Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından açıklandı. Yarışmada birinciliği ‘Talas’ı Çok Seveceksin’ adlı eser elde etti.

Talas Musiki Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısıyla sonuçları açıklayan Başkan Yalçın, 72 eserin değerlendirmeye alındığını ve bunlardan 9’unun mansiyon, 3’ünün de başarı ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Konuşmasına yarışmanın amacına değinerek başlayan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak kültürsanat etkinliklerini her zaman ön plana çıkardıklarının altını çizdi ve sanatı desteklemeyi kendilerine bir görev saydıklarını ifade etti.

Amaçlarının Kayseri ve Talas’ın doğal güzelliklerini sanat yoluyla duyurmak olduğunu belirten Başkan Yalçın, “Kayseri ve Talas’ın güzelliklerini şiir ve müzik yoluyla duyurmak, bestecileri daha nitelikli eserler vermeye teşvik etmek ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak amacıyla Kayseri temalı Türk sanat Müziği beste yarışması düzenledik” dedi.

Yarışma jürisi üzerinde de duran Başkan Yalçın, jüri üyelerinin çok değerli ve Türk Sanat Müziği alanında usta sanatçılar olduğunu kaydetti. Başkan Yalçın şunları söyledi:

“Bu eserleri değerlendirmek üzere başta çok değerli jüri heyetini teşkil ettirdik. Jüri heyetimiz, Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Amir Ateş, Zekai Tunca, Ali Şenozan, Alaeddin Pakyüz ve Tevfik Soyata Beylerden oluştu. Jüri üyelerimizin Türk Sanat Müziğine ve Kayseri’ye katkıları bizim için çok önemliydi, kendilerine teşekkür ediyorum.”

Başkan Yalçın tarafından yapılan açıklamaya göre yarışmada birinciliği Kopuz rumuzuyla katılan bestekarın “Talas’ı Çok Seveceksin’ adlı eseri elde etti. Akort rumuzuyla katılan “Kayseri Nicedir” adlı bestenin ikinci olduğu yarışmada üçüncülüğü ise Dağlar rumuzuyla “Kayserim Dağlarıyla Yaylasıyla” isimli eser aldı.

Değerlendirme sonucu mansiyon ödülüne layık görülen eserler de şu şekilde oluştu, “Mağrur” rumuzuyla “Erciyesi’n Nazlı Kızı”, “Derman” rumuzuyla “Doğar doğmaz aşık oldum”, “Sılam” rumuzuyla “Kendimi buldum memleketimde”, “Edalım” rumuzuyla “Erkilet’te gezerken”, “Kartal” rumuzuyla “Kayseri” şarkısı, “Gümüş” rumuzuyla “Gel de gör şu Talas’ı”, “Meftun” rumuzuyla “Bu ne güzelliktir”, “Katip” rumuzuyla “Kayserili olmak ayrıcalıktır” ve “Sevda” rumuzuyla “Gurbette ışıklar”

Başkan Yalçın’ın eserleri açıklamasının ardından düşüncelerini aktaran, Talas Musiki Cemiyeti Koordinatörü ve Karadut Beste Yarışması Jürisi Tanburi Tevfik Soyata, Talaslı olduğunu belirterek yarışmayı ilk duyduğunda çok heyecanlandığını ifade ederek, “Böyle bir yarışmaya katkıda bulunmak beni çok mutlu ediyor” dedi.

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