İl Sağlık Müdürlüğünden aşıya teşvik kampanyası

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nün aşıya teşvik kapmasında iş yerlerine özel başlattığı kampanya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’nin elinden başladı. İşletmeleri ziyaret ederek, aşıya destek çıkartması yapıştıran İl Sağlık Müdürü Benli, işletme sahiplerine ve çalışanlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Kampanya kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler, tüm çalışanları en az 1 doz aşı olmuş işletmeleri ziyaret ederek giriş kısımlarına; “Birlikte aşıyoruz. Bu iş yeri covid19’a karşı aşı çalışmalarını desteklemektedir” yazılı çıkartmayı yapıştırdı.

Kampanya kapsamında ilk günden 32 işletmenin kendilerine çıkartması için müracaat ettiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Benli; “Kayseri’de özellikle gıda üzerine çalışan tüm iş yerlerimizin bu çıkartmalardan almasını istiyoruz. Pandemi devam ediyor. Düşük yoğunlukta da olsa yine günlük vakalarımız var ve ilimizde aşılama süreci devam ediyor. Aşılama sürecinde 930 bin doz aşı uyguladık ve bunu bir an önce 1 milyon dozun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an ilimizde 102 aile sağlığı merkezimiz ve hastanelerimizin dışında kurduğumuz 43 mobil aşı ekibimizle aşılama faaliyetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı bir an evvel aşılarını olmaya davet ediyorum. İlimizde en az 1 doz aşı yapılma oranı Türkiye ortalaması ile aynı, yüzde 58.5 bizim toplumsal bağışıklanmada farklı bir aşamaya geçmek için hızlı bir şekilde yüzde 67’nin üzerine çıkmamız gerekiyor. Gençlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Genç nüfusta aşılama oranlarımız düşüş gösteriyor ve gençlerimizin de bir an önce aşılanması gerekiyor. Bize bir şey olmaz demeyin. Size bir şey olmayabilir ama sevdiklerinize çok şey olabilir” dedi.

Gurbetçilere de çağrıda bulunan Benli; “Bölgemizin önemli bir özelliği olan gurbetçi misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Her yıl yaz aylarının gelmesi ile ciddi bir gurbetçi yoğunluğumuz oluyor. Geçen sene pandemide bu yoğunluğu farklı bir şekilde yaşadık. Bu sene gurbetçilerimizden eğer aşılarını yaptırmamış olanlar varsa mutlaka aşılarını olmalarını, ziyaret ettikleri kişilerden de eğer aşı olmayanlar varsa onları da aşıya teşvik etmelerini istiyoruz. Bir an evvel aşılanalım ki pandemiden çıkalım. Daha önce söylemiştik tünelin ucunda ışık göründü diye. Şu an o ışık daha parlak bir şekilde yanıyor. Tünelden çıkışa doğru gidiyoruz, tabiri caizse koşuyoruz. Bu yolda toplumsal bağışıklığı bir an önce kazanarak pandemiden kurtulmamız için aşı olarak tüm vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İşletme sahipleri ise süreçte kendilerine destek veren İl Sağlık Müdürü Benli’ye teşekkür ederek, sağlıklı günlere bir an önce ulaşmak adına, işyerlerinde görevli personeli aşılanma konusunda teşvik ettiklerini söyledi.

