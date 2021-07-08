Kayseri'de yakalanan PKK'nın kadın sorumlusu adliyede

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Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu kadın, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.´nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde olduğu saptanan L.H.Ö. düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST

2021-07-08 14:39:14



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